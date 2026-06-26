Jóvenes en el Servicio Militar recogen basura en La Habana

Régimen usa a jóvenes del servicio militar obligatorio a recoger basura en La Habana

El activista y ex preso político Silverio Portal documentó en un reel publicado en Facebook cómo reclutas del Servicio Militar Activo recogen basura en las calles de La Habana, una imagen que el propio Portal calificó como expresión de «67 años de fracaso socialista».

La grabación muestra a los jóvenes uniformados realizando labores de saneamiento urbano en la capital cubana, una práctica que el régimen ha normalizado ante el colapso del sistema de recolección de residuos.

«Esto está perdido», señaló Portal al referirse a las soluciones improvisdas del régimen para enfrentar los problemas que padece la población. «Esto se ha perdido en un abismo», enfatizó.

No es la primera vez: en octubre de 2025 el gobierno ya había echado mano de reclutas para paliar la misma crisis.

La dimensión del problema es estructural. La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de desechos diarios, pero solo 44 de los 106 camiones recolectores están operativos por falta de diésel y deterioro mecánico.

Hasta 23,814 metros cúbicos diarios se acumulan sin ser retirados, según datos de 2026. La ciudad necesita entre 20,000 y 30,000 contenedores, pero apenas cuenta con 10,000.

La crisis de basura en La Habana saltó a la prensa internacional en febrero de 2026, con cobertura del New York Times.

El régimen ha respondido con operativos que no atacan el problema de fondo.

La llamada «Operación Limpieza», ejecutada entre octubre y noviembre de 2025, movilizó soldados, reclutas, policías y trabajadores estatales, y recogió 396,157 metros cúbicos en 20 días según la gobernadora Yanet Hernández Pérez.

También anunció un plan de 49 medidas que incluye importación de contenedores, sin que ninguna iniciativa haya resuelto la acumulación crónica de residuos.

El uso de reclutas para estas tareas pone en evidencia otra arista del Servicio Militar Obligatorio cubano: los jóvenes son empleados como mano de obra no especializada sin posibilidad legal de negarse, ya que el régimen no reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

Quienes se niegan a cumplir el servicio enfrentan multas o prisión.

Las condiciones dentro del SMO son también motivo de alarma. Al menos 67 reclutas murieron entre 2018 y principios de 2026, principalmente por suicidios y negligencias.

En febrero de este año, Abraham Limonta Estrada, de 17 años, se quitó la vida en la Unidad Militar «La Marquesita» en Guantánamo, apenas tres meses después de ingresar al servicio.

Portal lleva años documentando la degradación urbana de La Habana bajo el hashtag #cubaedtadofallido. En abril de 2026 denunció insalubridad extrema en un portal de la calle Dragones esquina Águila, en Centro Habana.

Antes, en mayo de 2022, protestó sentado en un enorme bache lleno de agua con un cartel que resumía la situación: «Nos hundimos en la basura».

Mientras el régimen presenta a los reclutas con retórica de «energía, compromiso y juventud», montañas de basura siguen bloqueando intersecciones en Centro Habana y la capital cubana acumula residuos sin que ninguna campaña de movilización haya logrado revertir el colapso estructural del saneamiento.