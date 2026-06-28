Se derrumba vivienda en Santiago de Cuba y sus restos terminan como leña para cocinar

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Una vivienda del reparto Mariana de la Torre, en Santiago de Cuba, colapsó por completo este domingo por la mañana, y los restos de madera del inmueble fueron repartidos entre los vecinos para usarlos como combustible para cocinar, según informó Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones, Socorro y Seguridad Acuática de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba.
El derrumbe ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en la vivienda número 406, ubicada en calle 11 entre calles 2 y 4 del reparto.
La estructura, de madera y cubierta de zinc, pertenecía al joven Andrés Hadfeg Villafañe y mostraba una inclinación visible desde hacía tiempo, señal inequívoca de su deterioro avanzado.
«La vivienda de madera y cubierta de zinc presentaba una inclinación perceptible desde hace tiempo y lamentablemente se derrumbó en la mañana de hoy», escribió Arias Batalla, quien documentó la escena con fotografías.
Afortunadamente, no hubo lesionados, fallecidos ni personas atrapadas bajo los escombros.
Tras el colapso, decenas de vecinos se organizaron espontáneamente para clasificar los materiales entre los restos.
El propio Andrés Villafañe decidió entregar las maderas a quienes lo rodeaban para que las emplearan como leña en la cocción de alimentos, un gesto que condensa en una sola imagen la doble crisis que padece Cuba: la habitacional y la energética.
Esta escena no es excepcional en Santiago de Cuba.
La provincia arrastra un déficit habitacional acumulado durante décadas, agravado por el huracán Melissa, que en octubre de 2025 dañó más de 137,000 viviendas en la provincia, con 22,000 derrumbes totales.
La recuperación ha sido mínima por la escasez de materiales y la burocracia estatal.
El reparto Mariana de la Torre, donde ocurrió el colapso, es uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, con estructuras de madera y zinc que acumulan años de abandono y deterioro sin respuesta del Estado.
A la crisis de vivienda se suma la emergencia energética. Los apagones en Santiago de Cuba pueden extenderse hasta 20 horas diarias, y la escasez de gas licuado obliga a millones de cubanos a recurrir a leña, carbón y cualquier material combustible disponible.
En marzo de este año, imágenes de fogones de leña en balcones de edificios en Santiago se viralizaron como símbolo de esa desesperación cotidiana.
Que los tablones de una casa derrumbada sean inmediatamente aprovechados para encender el fogón no es una anécdota: es el reflejo de un colapso material que el régimen cubano no ha podido —ni ha querido— revertir en décadas.
Apenas el 6 de mayo pasado, se derrumbó la fachada de un inmueble en la calle Jagüey, en el centro de Santiago, sin heridos pero con riesgo eléctrico para los vecinos.
El déficit habitacional en Cuba supera las 800,000 viviendas a nivel nacional, y Santiago figura entre las provincias más golpeadas del país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis habitacional y energética en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con la vivienda que se derrumbó en Santiago de Cuba?
El domingo por la mañana, una vivienda de madera y zinc en el reparto Mariana de la Torre, Santiago de Cuba, colapsó por completo. Afortunadamente, no hubo lesionados ni personas atrapadas bajo los escombros. Los restos de madera fueron utilizados por los vecinos como leña para cocinar, evidenciando la doble crisis habitacional y energética en la región.
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¿Cómo afecta la crisis energética a los residentes de Santiago de Cuba?
La crisis energética en Santiago de Cuba ha llevado a que los apagones duren hasta 20 horas diarias. La escasez de gas licuado obliga a los residentes a usar leña, carbón y otros materiales combustibles para cocinar, aumentando el riesgo de incendios domésticos. Esta situación refleja la grave crisis energética que afecta a la provincia y al país en general.
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¿Cuál es la situación del déficit habitacional en Santiago de Cuba?
Santiago de Cuba enfrenta un déficit habitacional significativo, agravado por el huracán Melissa en 2025, que causó más de 22,000 derrumbes totales en la provincia. La recuperación ha sido mínima debido a la escasez de materiales y la burocracia estatal. Este problema refleja una crisis habitacional prolongada y una falta de respuesta efectiva por parte del régimen cubano.
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¿Por qué es común que se usen materiales de viviendas derrumbadas como combustible?
Debido a la grave crisis energética, los cubanos enfrentan apagones prolongados y la falta de gas licuado, lo que los obliga a recurrir a alternativas como la leña para cocinar. Los restos de madera de viviendas derrumbadas se convierten en una fuente de combustible valiosa en medio de la escasez. Esto es una muestra de la desesperación y la falta de soluciones por parte del régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.