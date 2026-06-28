Se derrumba vivienda en Santiago de Cuba y sus restos terminan como leña para cocinar

Se derrumba una casa en Santiago de Cuba: no hubo víctimas, pero vecinos aprovechan la madera para cocinar

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Una vivienda del reparto Mariana de la Torre, en Santiago de Cuba, colapsó por completo este domingo por la mañana, y los restos de madera del inmueble fueron repartidos entre los vecinos para usarlos como combustible para cocinar, según informó Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones, Socorro y Seguridad Acuática de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en la vivienda número 406, ubicada en calle 11 entre calles 2 y 4 del reparto.

La estructura, de madera y cubierta de zinc, pertenecía al joven Andrés Hadfeg Villafañe y mostraba una inclinación visible desde hacía tiempo, señal inequívoca de su deterioro avanzado.

«La vivienda de madera y cubierta de zinc presentaba una inclinación perceptible desde hace tiempo y lamentablemente se derrumbó en la mañana de hoy», escribió Arias Batalla, quien documentó la escena con fotografías.

Afortunadamente, no hubo lesionados, fallecidos ni personas atrapadas bajo los escombros.

Tras el colapso, decenas de vecinos se organizaron espontáneamente para clasificar los materiales entre los restos.

El propio Andrés Villafañe decidió entregar las maderas a quienes lo rodeaban para que las emplearan como leña en la cocción de alimentos, un gesto que condensa en una sola imagen la doble crisis que padece Cuba: la habitacional y la energética.

Esta escena no es excepcional en Santiago de Cuba.

La provincia arrastra un déficit habitacional acumulado durante décadas, agravado por el huracán Melissa, que en octubre de 2025 dañó más de 137,000 viviendas en la provincia, con 22,000 derrumbes totales.

La recuperación ha sido mínima por la escasez de materiales y la burocracia estatal.

El reparto Mariana de la Torre, donde ocurrió el colapso, es uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, con estructuras de madera y zinc que acumulan años de abandono y deterioro sin respuesta del Estado.

A la crisis de vivienda se suma la emergencia energética. Los apagones en Santiago de Cuba pueden extenderse hasta 20 horas diarias, y la escasez de gas licuado obliga a millones de cubanos a recurrir a leña, carbón y cualquier material combustible disponible.

En marzo de este año, imágenes de fogones de leña en balcones de edificios en Santiago se viralizaron como símbolo de esa desesperación cotidiana.

Que los tablones de una casa derrumbada sean inmediatamente aprovechados para encender el fogón no es una anécdota: es el reflejo de un colapso material que el régimen cubano no ha podido —ni ha querido— revertir en décadas.

Apenas el 6 de mayo pasado, se derrumbó la fachada de un inmueble en la calle Jagüey, en el centro de Santiago, sin heridos pero con riesgo eléctrico para los vecinos.

El déficit habitacional en Cuba supera las 800,000 viviendas a nivel nacional, y Santiago figura entre las provincias más golpeadas del país.