Ascienden a más de 95 mil las afectaciones en viviendas en Santiago de Cuba por el impacto de Melissa

Las autoridades cubanas informaron que más de 95 mil viviendas resultaron dañadas en la provincia de Santiago de Cuba tras el devastador paso del huracán Melissa, que golpeó el oriente del país a finales de octubre y dejó una estela de destrucción en la región.

El dato fue ofrecido durante una reunión del Consejo de Defensa Provincial, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien visitó la provincia este miércoles para evaluar la marcha de la recuperación.

“Las afectaciones en viviendas suman más de 95 mil. En tanto, la recuperación eléctrica marcha al 43% en la provincia, mientras que la ciudad de Santiago debe cerrar hoy al 84%”, informó la Presidencia de Cuba en su cuenta oficial en la red social X (antiguo Twitter).

Santiago de Cuba fue una de las provincias más afectadas por el huracán Melissa, que provocóy fuertes lluvias que derribaron techos, árboles y líneas eléctricas.

Los daños materiales se concentran principalmente en viviendas con techos colapsados, derrumbes parciales y pérdidas totales, además de afectaciones en escuelas, centros de salud y vías de comunicación.

A pesar del trabajo de los equipos de recuperación, menos de la mitad del servicio eléctrico provincial ha sido restablecido, lo que mantiene a miles de familias sin energía en municipios como Songo-La Maya, Palma Soriano y Contramaestre.

El proceso de recuperación avanza con lentitud debido a la falta de recursos y materiales de construcción, en un contexto de grave crisis económica y desabastecimiento.

Las autoridades han pedido “paciencia” y aseguran que se prioriza la reparación de los servicios básicos, aunque la población denuncia demoras y desatención estatal.

“El panorama en muchos barrios de Santiago sigue siendo desolador: techos arrancados, calles llenas de escombros y familias que no saben cuándo podrán reconstruir sus casas”, expresó un vecino afectado al medio local Sierra Maestra.

Según datos oficiales, la capital provincial espera restablecer el 84% del servicio eléctrico antes del cierre del día, mientras se distribuyen techos, madera y materiales en las zonas más dañadas.

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba trabaja con brigadas de apoyo de otras provincias para reconectar circuitos críticos, hospitales y centros de producción.

Sin embargo, fuentes locales advierten que la escasez de materiales y el mal estado de la infraestructura podrían extender el proceso de recuperación por semanas o incluso meses.