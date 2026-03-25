Fogones de leña en los balcones: La imagen que resume la crisis energética en Santiago de Cuba

Anciana en el balcón de su casa y fogón que le instalaron

Un video publicado en Facebook muestra cómo residentes de un edificio en Santiago de Cuba han instalado fogones de leña en sus balcones para poder cocinar, ante la ausencia total de electricidad y gas doméstico.

La grabación, de un minuto y 28 segundos, acumuló casi 16,000 reproducciones, en pocos días.

El autor del video, el sacerdote cubano Leandro NaunHung, tituló la publicación con una frase que lo dice todo: "¡Llegó el campo a la ciudad! Fogones de leña en los edificios!".

En las imágenes se ve a una anciana aprendiendo a usar el fogón improvisado mientras el religioso le explica: "Está diseñado para ti. Tiene espacio suficiente."

En un momento, NaunHung le comenta a la señora que la ve "apagadita", y ella le resume en pocas palabras la acumulación de carencias que padece0: "A las dos y media de la mañana me pusieron el agua. A esa hora me levanté a llenar los barriles. ¿Cómo debo estar?"

Al final de video, ya con el fogón rústico instalado, la mujer expresa: "Ayer me sofoqué cocinando, pero creo que mañana o pasado mañana, cuando haya que hacerlo, viviré feliz".

La escena no es un caso aislado.

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba admitió este mes que los apagones pueden alcanzar las 24 horas consecutivas en varias zonas.

La termoeléctrica Antonio Maceo, que abastece a la provincia, opera con sus unidades 3 y 6 averiadas, mientras que a nivel nacional nueve unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio.

El déficit de generación eléctrica en Cuba ronda los 1,800 a 1,927 megavatios en horario pico, con una disponibilidad de apenas 1,123 megavatios frente a una demanda que puede superar los 3,000.

El propio viceministro admitió el colapso de la generación distribuida por falta de diésel, y el ministro Vicente de la O Levy reconoció que la producción de gas doméstico ha caído por falta de financiamiento.

El fenómeno de cocinar con leña en edificios urbanos se ha intensificado de forma dramática. Algunos residentes han llegado a desmantelar puertas y ventanas de sus propias viviendas para usarlas como combustible.

La práctica conlleva riesgos graves: incendios en edificios de La Habana del Este y Santiago de Cuba han sido documentados como consecuencia directa de cocinar con fuego abierto, y el humo en espacios cerrados o semiabiertos genera daños respiratorios severos.

El 25 de febrero, dos incendios sacudieron La Habana en una misma noche, relacionados con instalaciones precarias durante apagones.

El Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos siete veces en 16 meses. La última vez fue el sábado pasado, y provocó un nuevo apagón masivo en todo el país.