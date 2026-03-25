Fogones de leña en los balcones: La imagen que resume la crisis energética en Santiago de Cuba

Un video publicado en Facebook muestra cómo residentes de un edificio en Santiago de Cuba han instalado fogones de leña en sus balcones para poder cocinar, ante la ausencia total de electricidad y gas doméstico.
La grabación, de un minuto y 28 segundos, acumuló casi 16,000 reproducciones, en pocos días.
El autor del video, el sacerdote cubano Leandro NaunHung, tituló la publicación con una frase que lo dice todo: "¡Llegó el campo a la ciudad! Fogones de leña en los edificios!".
En las imágenes se ve a una anciana aprendiendo a usar el fogón improvisado mientras el religioso le explica: "Está diseñado para ti. Tiene espacio suficiente."
En un momento, NaunHung le comenta a la señora que la ve "apagadita", y ella le resume en pocas palabras la acumulación de carencias que padece0: "A las dos y media de la mañana me pusieron el agua. A esa hora me levanté a llenar los barriles. ¿Cómo debo estar?"
Al final de video, ya con el fogón rústico instalado, la mujer expresa: "Ayer me sofoqué cocinando, pero creo que mañana o pasado mañana, cuando haya que hacerlo, viviré feliz".
La escena no es un caso aislado.
La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba admitió este mes que los apagones pueden alcanzar las 24 horas consecutivas en varias zonas.
La termoeléctrica Antonio Maceo, que abastece a la provincia, opera con sus unidades 3 y 6 averiadas, mientras que a nivel nacional nueve unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio.
El déficit de generación eléctrica en Cuba ronda los 1,800 a 1,927 megavatios en horario pico, con una disponibilidad de apenas 1,123 megavatios frente a una demanda que puede superar los 3,000.
El propio viceministro admitió el colapso de la generación distribuida por falta de diésel, y el ministro Vicente de la O Levy reconoció que la producción de gas doméstico ha caído por falta de financiamiento.
El fenómeno de cocinar con leña en edificios urbanos se ha intensificado de forma dramática. Algunos residentes han llegado a desmantelar puertas y ventanas de sus propias viviendas para usarlas como combustible.
La práctica conlleva riesgos graves: incendios en edificios de La Habana del Este y Santiago de Cuba han sido documentados como consecuencia directa de cocinar con fuego abierto, y el humo en espacios cerrados o semiabiertos genera daños respiratorios severos.
El 25 de febrero, dos incendios sacudieron La Habana en una misma noche, relacionados con instalaciones precarias durante apagones.
El Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos siete veces en 16 meses. La última vez fue el sábado pasado, y provocó un nuevo apagón masivo en todo el país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué los residentes de Santiago de Cuba están cocinando con fogones de leña?
Los residentes de Santiago de Cuba están cocinando con fogones de leña debido a la falta de electricidad y gas doméstico, lo que ha obligado a muchas familias a buscar alternativas ante la crisis energética. La situación se ha intensificado debido a las averías en las unidades termoeléctricas y la falta de combustible para la generación distribuida.
¿Qué riesgos conlleva el uso de fogones de leña en los edificios?
El uso de fogones de leña en edificios conlleva riesgos graves como incendios y daños respiratorios severos debido al humo en espacios cerrados o semiabiertos. En Santiago de Cuba y La Habana del Este se han documentado incendios relacionados con esta práctica.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha reconocido el colapso de la generación eléctrica y la caída en la producción de gas doméstico, pero no ha logrado implementar soluciones efectivas. Las autoridades han apelado al "ahorro" y han presentado prácticas como cocinar con leña como muestras de creatividad, lo que ha sido criticado por la población como un retroceso forzado.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos al dificultar la conservación de alimentos, la preparación de comidas y el acceso a servicios básicos. La falta de electricidad y gas ha llevado a la población a improvisar con métodos precarios para poder alimentarse, lo que intensifica la inseguridad alimentaria y genera frustración y descontento.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.