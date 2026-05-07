Se derrumba fachada en Santiago de Cuba en zona que vecinos denunciaron como peligrosa

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La fachada de un inmueble ubicado en la calle Jagüey, entre Padre Pico y Escudero, en pleno centro de Santiago de Cuba, colapsó totalmente en la noche del miércoles sobre la vía pública, sin dejar heridos pero generando un peligro eléctrico adicional para los residentes de la zona.
El derrumbe no tomó por sorpresa a los vecinos del área. Según testimonios recogidos por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, la pared llevaba días mostrando señales evidentes de deterioro y había sido reportada en reiteradas ocasiones a las autoridades sin recibir respuesta efectiva. «Llevan días denunciando esa pared», contó un vecino indignado.
El colapso ocurrió en horario nocturno, cuando la afluencia de transeúntes era baja, lo que evitó una tragedia mayor. Durante el día, la zona —ubicada detrás del Teatro Oriente— registra alto tránsito de personas, incluyendo niños y adultos mayores.
La caída de la estructura afectó el tendido eléctrico del área, lo que elevó el riesgo para los residentes. En el lugar se personaron fuerzas especializadas de la empresa eléctrica, técnicos de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos del Comando 4 Vista Alegre, y otras autoridades municipales.
El responsable de Operaciones y Socorro en MINSAP Aris Arias Batalla había documentado previamente el estado ruinoso de la fachada y alertado sobre el peligro que representaba.
«Parece una fachada de cartón o un montaje del ICRT o Hollywood, pero lamentablemente no lo es», escribió antes del colapso, advirtiendo que su caída podría poner en riesgo la vida de transeúntes de todas las edades.
Arias Batalla señaló además que a pocos metros existe otro caso igualmente alarmante: un balcón y fachada en la calle Santo Tomás, esquina Callejón Carmen y Enramadas, detrás del hotel Imperial, que lleva más de 60 años en estado de abandono. «Un caso que data de más de 60 años, y ahí está como un símbolo de abandono, deterioro e incomprensión», denunció.
El incidente se enmarca en una crisis habitacional estructural que agobia a Santiago de Cuba desde hace décadas. La ciudad arrastra más de 6,000 casos de viviendas dañadas sin resolver desde el huracán Sandy en 2012.
El huracán Melissa, que impactó en octubre de 2025, agravó aún más el panorama al dañar más de 106,500 viviendas en la provincia. A cinco meses de su paso, solo el 17% de esas viviendas había sido reparado: apenas 18,400 unidades de un total devastador.
En abril de este año, el muro de la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados en Santiago también sufrió un derrumbe parcial, poniendo en riesgo una imagen de la Virgen ubicada a más de 10 metros de altura. En febrero, vecinos del barrio El Salao denunciaron el deterioro de escaleras en un edificio reportado múltiples veces sin solución.
Cuba registra aproximadamente 1,000 edificaciones colapsadas al año a nivel nacional, con Santiago entre las provincias más afectadas. Ante este patrón de negligencia institucional, Mayeta Labrada lanzó una pregunta que resume la indignación ciudadana: «¿Hay que esperar a que muera alguien para que se actúe?»
Preguntas frecuentes sobre los derrumbes en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el derrumbe de la fachada en Santiago de Cuba?
El derrumbe de la fachada fue causado por el evidente deterioro de la estructura, que había sido denunciado repetidamente por los vecinos sin recibir respuesta efectiva de las autoridades. Esta situación forma parte de una crisis habitacional estructural en Santiago de Cuba, donde miles de viviendas han quedado dañadas tras eventos climáticos y años de abandono estatal.
¿Cuáles son los riesgos asociados a los derrumbes en la ciudad?
Los derrumbes en Santiago de Cuba representan un grave peligro para la población, especialmente en zonas de alto tránsito como el área afectada. Además del riesgo físico inmediato, estos colapsos pueden causar daños a infraestructuras como el tendido eléctrico, incrementando los peligros para los residentes. La falta de respuesta institucional agrava la situación, dejando a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad constante.
¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el derrumbe?
Tras el derrumbe, se personaron fuerzas especializadas de la empresa eléctrica y técnicos de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos, así como otras autoridades municipales. Sin embargo, la respuesta ha sido criticada por su tardanza y por no abordar el problema de fondo relacionado con la infraestructura en mal estado en toda la ciudad.
¿Cómo afecta la crisis habitacional a los ciudadanos de Santiago de Cuba?
La crisis habitacional en Santiago de Cuba afecta gravemente a sus ciudadanos, quienes viven en constante riesgo debido al deterioro de sus viviendas. Desde el huracán Sandy en 2012, miles de hogares permanecen dañados, y el impacto del huracán Melissa en 2025 empeoró la situación, dejando a más del 80% de las viviendas afectadas sin reparar. Esta falta de atención gubernamental ha generado un sentimiento de abandono y desamparo entre la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.