Se derrumba fachada en Santiago de Cuba en zona que vecinos denunciaron como peligrosa

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La fachada de un inmueble ubicado en la calle Jagüey, entre Padre Pico y Escudero, en pleno centro de Santiago de Cuba, colapsó totalmente en la noche del miércoles sobre la vía pública, sin dejar heridos pero generando un peligro eléctrico adicional para los residentes de la zona.

El derrumbe no tomó por sorpresa a los vecinos del área. Según testimonios recogidos por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, la pared llevaba días mostrando señales evidentes de deterioro y había sido reportada en reiteradas ocasiones a las autoridades sin recibir respuesta efectiva. «Llevan días denunciando esa pared», contó un vecino indignado.

El colapso ocurrió en horario nocturno, cuando la afluencia de transeúntes era baja, lo que evitó una tragedia mayor. Durante el día, la zona —ubicada detrás del Teatro Oriente— registra alto tránsito de personas, incluyendo niños y adultos mayores.

La caída de la estructura afectó el tendido eléctrico del área, lo que elevó el riesgo para los residentes. En el lugar se personaron fuerzas especializadas de la empresa eléctrica, técnicos de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos del Comando 4 Vista Alegre, y otras autoridades municipales.

Captura de Facebook

El responsable de Operaciones y Socorro en MINSAP Aris Arias Batalla había documentado previamente el estado ruinoso de la fachada y alertado sobre el peligro que representaba.

«Parece una fachada de cartón o un montaje del ICRT o Hollywood, pero lamentablemente no lo es», escribió antes del colapso, advirtiendo que su caída podría poner en riesgo la vida de transeúntes de todas las edades.

Arias Batalla señaló además que a pocos metros existe otro caso igualmente alarmante: un balcón y fachada en la calle Santo Tomás, esquina Callejón Carmen y Enramadas, detrás del hotel Imperial, que lleva más de 60 años en estado de abandono. «Un caso que data de más de 60 años, y ahí está como un símbolo de abandono, deterioro e incomprensión», denunció.

El incidente se enmarca en una crisis habitacional estructural que agobia a Santiago de Cuba desde hace décadas. La ciudad arrastra más de 6,000 casos de viviendas dañadas sin resolver desde el huracán Sandy en 2012.

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El huracán Melissa, que impactó en octubre de 2025, agravó aún más el panorama al dañar más de 106,500 viviendas en la provincia. A cinco meses de su paso, solo el 17% de esas viviendas había sido reparado: apenas 18,400 unidades de un total devastador.

En abril de este año, el muro de la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados en Santiago también sufrió un derrumbe parcial, poniendo en riesgo una imagen de la Virgen ubicada a más de 10 metros de altura. En febrero, vecinos del barrio El Salao denunciaron el deterioro de escaleras en un edificio reportado múltiples veces sin solución.

Cuba registra aproximadamente 1,000 edificaciones colapsadas al año a nivel nacional, con Santiago entre las provincias más afectadas. Ante este patrón de negligencia institucional, Mayeta Labrada lanzó una pregunta que resume la indignación ciudadana: «¿Hay que esperar a que muera alguien para que se actúe?»