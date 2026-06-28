Arzobispo de Santiago de Cuba advierte sobre quienes «por el poder se creen que tienen derecho a hacer cualquier cosa»

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Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, lanzó este domingo una advertencia de notable resonancia política durante su homilía en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre: «Hay gente que pone la confianza en el poder, y hacen mucho daño cuando por el poder se creen que tienen derecho a hacer cualquier cosa».
El prelado pronunció estas palabras en el marco del Domingo XIII del Tiempo Ordinario, tomando como eje el versículo de Mateo 10, 39: «El que pierda su vida por mí, la encontrará».
En su reflexión, García Ibáñez contrastó los bienes terrenales —dinero, poder, prestigio— con los valores espirituales que, según el Evangelio, perduran más allá de la vida temporal.
«Qué tristes aquellos que solamente piensan en lograr todo aquí en la tierra, ya sea dinero, ya sea poder, ya sea sabiduría, ya sea prestigio», afirmó el arzobispo ante los fieles congregados en El Cobre.
Uno de los pasajes de mayor carga simbólica en el contexto cubano fue su rechazo a las promesas de utopías terrenales: «Ese paraíso en la tierra jamás, nunca se ha visto. Podemos tener más justicia o menos justicia, pero vivir en plenitud el amor de Dios, que es el bien mayor, solamente en el Señor Jesús».
El arzobispo también denunció que en ocasiones la fe ha sido usada como moneda de cambio: «Hay veces que se lo han puesto casi como condición el dejar amar a Dios para lograr un paraíso en la tierra», una frase que en Cuba resuena directamente con el discurso oficial del régimen revolucionario.
García Ibáñez llamó además a los fieles a desprenderse del egoísmo, la prepotencia y el orgullo, y los exhortó a no dejarse seducir por promesas vacías: «No nos dejemos llevar por las maravillas que se nos presentan muchas veces o por las promesas que se nos hacen».
Esta homilía se inscribe en una escalada progresiva de declaraciones críticas del arzobispo. El 17 de mayo, desde el mismo santuario, afirmó que «Cuba tiene que cambiar» y exigió medidas concretas.
Una semana después, en Pentecostés, pidió a los gobernantes que «no se crean dueños del mundo» y que priorizaran la verdad, la justicia y el bien común.
En noviembre de 2025, el prelado ya había llamado a construir una sociedad donde el trabajo propio fuera la base y nadie dependiera de que «le den».
Otros sacerdotes cubanos han intensificado también sus críticas en los últimos meses. El padre Alberto Reyes Pías, de Camagüey, comparó la situación del país con un «campo de concentración inmisericorde» y fue citado por la Seguridad del Estado en enero de 2026 a raíz de sus críticas al régimen.
El rector del Santuario del Cobre también reclamó en junio una «sociedad nueva» para Cuba, en lo que se perfila como un coro de voces eclesiásticas que desafían abiertamente al poder político desde los púlpitos de la isla.
La homilía de este domingo cerró con una exhortación a la coherencia cristiana: «Tienes que morir al egoísmo. Tienes que morir a la prepotencia. Tienes que morir al orgullo».
Preguntas Frecuentes sobre las Críticas de la Iglesia Cubana al Régimen
CiberCuba te lo explica:
¿Qué dijo el arzobispo de Santiago de Cuba sobre el abuso de poder?
El arzobispo Dionisio García Ibáñez advirtió que quienes confían en el poder pueden hacer mucho daño al creer que tienen derecho a hacer cualquier cosa. Criticó la búsqueda de un paraíso en la tierra y el uso de la fe como moneda de cambio por promesas vacías.
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¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica en Cuba frente al gobierno?
La Iglesia Católica en Cuba ha adoptado una postura crítica hacia el régimen, con pronunciamientos que exigen cambios estructurales y sociales. Sus líderes han denunciado el abuso de poder, la manipulación de ideales y la crisis socioeconómica que afecta a la isla.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano a las críticas de la Iglesia?
El gobierno cubano ha tenido reacciones mixtas ante las críticas de la Iglesia. Aunque en ocasiones ha suavizado su postura, históricamente ha respondido con vigilancia y represión hacia las voces críticas, como se ha visto en las amenazas a sacerdotes y el control sobre las actividades religiosas.
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¿Qué impacto tiene la Iglesia Católica en Cuba actualmente?
La Iglesia Católica es una de las pocas instituciones con cierta autonomía en Cuba, y sus mensajes pastorales se interpretan como críticas directas al régimen. Su papel en la sociedad cubana es significativo, especialmente en la promoción de unidad y justicia social.
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¿Qué medidas ha exigido la Iglesia para mejorar la situación en Cuba?
La Iglesia ha exigido reformas estructurales, sociales, económicas y políticas para mejorar la situación en Cuba. Ha llamado a la unidad, al diálogo sincero y a priorizar el bienestar del pueblo cubano sobre los intereses personales de quienes detentan el poder.
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