Rector del Santuario del Cobre: «Necesitamos una sociedad nueva» ante una realidad marcada por el miedo y las heridas

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El padre Rogelio Deán Puerta, párroco de El Cobre y Rector del Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, pronunció este domingo una homilía de fuerte carga pastoral y social en la que llamó a construir «esas nuevas realidades que soñamos, esa sociedad nueva que necesitamos», en un mensaje que resuena directamente con la crisis que atraviesa Cuba.

El sacerdote tomó como hilo conductor el evangelio de Mateo y la figura del profeta Jeremías para reflexionar sobre el miedo colectivo, las heridas acumuladas y la urgencia de sanar desde el amor, en una homilía difundida por el Arzobispado de Santiago de Cuba a través de sus redes sociales.

Deán Puerta identificó en el miedo uno de los grandes obstáculos del momento actual, pero precisó que no es el miedo en sí lo que destruye, sino la parálisis que provoca: «¿Qué es lo realmente peligroso? Quedarnos en el miedo, permanecer en el miedo».

Para el rector del Cobre, el miedo más profundo es «el miedo a no amar», y advirtió que quienes creen que el perdón o la reconciliación los hacen vulnerables están equivocados: son precisamente esas actitudes las que permiten edificar algo nuevo.

El sacerdote fue directo al diagnosticar el estado de la sociedad: «A veces yo creo que esta sociedad a nivel mundial está destruida porque no nos cansamos de reaccionar desde nuestra humanidad limitada, desde nuestras heridas, y así nunca se construirá nada bueno, nada nuevo».

Frente a ese diagnóstico, propuso una salida que pasa primero por la sanación personal: «No podemos sanar una sociedad si primero no tenemos la valentía, el coraje de, estemos donde estemos, de atrevernos a sanar nosotros. Sanamos nosotros y sanan nuestras sociedades».

Deán Puerta también subrayó que cualquier guía legítima debe tener el amor como premisa: «Necesitamos guía, pero una guía desde el amor. No existen guías positivas y constructivas en la iglesia que no tengan como premisa el amor. Todo aquello que se pretenda construir fuera del amor no tiene nada que ver ni con Cristo ni con su iglesia».

La homilía de este domingo se inscribe en una serie de intervenciones pastorales desde el Santuario del Cobre que han abordado con creciente franqueza la situación cubana.

El 14 de junio, el mismo sacerdote describió a personas «enterradas en vida, sin luz, sin ilusiones, sin sueños, sin esperanza» y confesó que «se le desgarra el corazón» ante el sufrimiento del pueblo.

El 31 de mayo, Deán Puerta llamó a la unidad entre cubanos con la frase «el entendimiento urge», y el 17 de mayo el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, afirmó desde ese mismo santuario que «Cuba tiene que cambiar».

En enero de este año, los obispos cubanos advirtieron sobre el «riesgo de caos y violencia» si continúa la crisis y reclamaron reformas estructurales, sociales, económicas y políticas.

Deán Puerta cerró su homilía invocando a la Virgen de la Caridad del Cobre —patrona de Cuba, cuya imagen se custodia en ese santuario— como modelo de quien «sabe de dolores» y que, «a pesar de vivir la gran injusticia de su hijo, de su pasión y de su cruz, se mantuvo en el amor».

El mensaje final del sacerdote sintetizó el espíritu de toda su reflexión: «A veces es importante amar sin entender. En Dios no están todas las respuestas, pero en Dios sí siempre está todo el amor».