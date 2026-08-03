La emoción de tres niños cubanos tras recibir la ayuda humanitaria de EE.UU.: «Aceite, frijoles, ¡azúuuuuucar!»

Tres niños cubanos conmovieron a cientos de personas en redes sociales al abrir una caja de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos y distribuida por religiosas en Cuba. El momento más emotivo llegó cuando uno de los pequeños descubrió el último producto dentro del paquete y exclamó con entusiasmo: «¡Azúuuuuucar!»

El video fue publicado en Facebook por su madre, Elen Guevara, quien agradeció el apoyo recibido.

«Quiero agradecer a las monjitas por hacer llegar a mi hogar la ayuda de alimento y productos de aseo», escribió junto a la grabación.

En las imágenes se observa a los tres niños sacar uno a uno los productos de la caja. Aceite, frijoles, sal, espaguetis y otros alimentos despiertan sonrisas y expresiones de alegría que reflejan las dificultades cotidianas para acceder a productos básicos en la isla.

La ayuda forma parte del programa de 100 millones de dólares impulsado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y canalizado a través de Catholic Relief Services, Cáritas Cuba y la Iglesia Católica, sin intervención de las autoridades cubanas.

El primer envío partió de Miami el 21 de julio con unas 18 toneladas de alimentos, artículos de higiene, equipos médicos y linternas destinadas a unas 700 familias cubanas.

Cada módulo alimentario incluye 10 libras de arroz, 10 libras de frijoles, un galón de aceite, una libra de azúcar morena, tres libras de pasta, seis latas de sardinas en salsa de tomate y cinco latas de atún en agua, entre otros productos.

La distribución se realiza directamente a través de voluntarios de Cáritas Cuba, que priorizan a adultos mayores que viven solos, embarazadas, personas con discapacidad y familias con niños pequeños.

La llegada de esta ayuda ha generado críticas por parte del régimen cubano. El canciller Bruno Rodríguez descalificó el programa al considerarlo una iniciativa con fines políticos, mientras que otros funcionarios han insistido en que cualquier asistencia internacional debe canalizarse mediante las instituciones del Estado.

La familia de Elen Guevara ya se había hecho conocida días atrás por otro video viral. En esa ocasión, la madre cuestionó públicamente a Miguel Díaz-Canel por sus llamados a enfrentar la crisis con «creatividad».

«Yo quiero que él me explique cómo me pongo creativa yo con un salario de dos mil pesos», dijo entonces, mientras mostraba el fogón de leña con el que cocina debido a los frecuentes apagones.

Ahora, otro de sus videos vuelve a recorrer las redes sociales, pero con un mensaje diferente. En medio de la escasez que afecta a millones de hogares cubanos, la alegría de tres niños al encontrar una libra de azúcar dentro de una caja de alimentos terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del día.