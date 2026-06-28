Sismólogo cubano aclara que los recientes terremotos en el mundo no están directamente relacionados

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El jefe del Servicio Sismológico de Cuba, Enrique Diego Arango, salió al paso de la alarma generada por la intensa actividad sísmica de junio para despejar dudas: los múltiples terremotos registrados este mes en distintos puntos del planeta no guardan una relación directa entre sí.

Así lo explicó en una entrevista concedida a OnCuba, a solicitud de lectores preocupados tras la devastadora tragedia sísmica en Venezuela.

El mes concentró una cantidad inusual de movimientos telúricos en distintas regiones: el 8 de junio un sismo sacudió el occidente de Cuba; el 19 de junio hubo eventos en Costa de Marfil, Rusia y Nueva Zelanda; el 24 de junio fue el día más crítico, con un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 en Venezuela —el mayor en la historia de ese país—, además de sismos ese mismo día en Japón, Papua Nueva Guinea y California. El 26 de junio se sumaron nuevos eventos en Filipinas, Puerto Rico y República Dominicana.

Arango fue claro al explicar por qué no existe un vínculo causal entre todos esos eventos: «Directamente no hay ninguna relación. Sucede muchas veces que, al ocurrir un terremoto fuerte en un lugar, las mismas vibraciones que sacuden la tierra disparan zonas donde está en el límite de acumulación de energía, y se produce un terremoto. Es lo mismo que al sacudir una mata de mango: se caen los que ya están maduros, a punto de gotear».

El especialista también rechazó la idea de que existan «temporadas sísmicas»: «Hay ocasiones, no temporadas, en que coincide la ocurrencia de varios terremotos en un periodo de tiempo corto. Cada terremoto sucede en una zona, principalmente en el límite de placas, donde se acumula la energía por un periodo de tiempo que es proporcional a la magnitud del mismo».

Otra de las especulaciones que circulan en redes sociales —la de que ciertos países poseen armas capaces de provocar terremotos— fue descartada de plano por Arango: «Totalmente falso. Mover la corteza terrestre de miles y miles de kilómetros cuadrados implicaría una energía colosal para generar un terremoto, que no pasaría sin ser detectada».

Sobre el riesgo sísmico para Cuba, el experto precisó que la zona de mayor peligro es el suroriental del archipiélago, próxima a la falla Oriente.

Los terremotos históricos más intensos en esa región alcanzaron magnitudes de 7.6 en 1776 y 7.3 en 1852.

La energía acumulada desde el sismo de 1932 —de magnitud 6.75 e intensidad VIII en la escala MSK— podría generar un evento de características similares en el sector entre Santiago de Cuba y Guantánamo.

Este año, Cuba ya vivió dos episodios que generaron alarma: un sismo de magnitud 6.2 en el occidente el 8 de junio, sentido hasta en Miami, y un evento de magnitud 6.0 en el oriente el 17 de marzo, que produjo más de 900 réplicas en 24 horas.

Arango reconoció que sí es posible hacer predicciones sísmicas a largo plazo, aunque en términos probabilísticos, tomando en cuenta la historia sísmica y las zonas de mayor riesgo.

Sin embargo, advirtió que la situación actual del país agrava el panorama: «Hay una vulnerabilidad sísmica acumulada significativa, unida a la situación por la que atraviesa el país, que todos conocemos, que complicaría mucho el escenario».