Régimen se llama a capítulo: anuncian recorrido de congas en Santiago de Cuba tras polémica por suspensiones

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La Dirección de Cultura de Santiago de Cuba anunció el recorrido de las Congas de San Pedro para este lunes 29 de junio a las 3:00 PM, apenas cinco días después de que la policía bloqueara esa misma tradición el Día de San Juan, generando una ola de críticas y la pregunta de si la autorización responde a la cultura o al cálculo político.

El anuncio fue difundido en redes sociales por el vocero oficialista José Yaser Centray Soler con información de la Dirección de Cultura, e incluye la participación de ocho agrupaciones: Alto Pino, Guayabito, San Agustín, Paso Franco, Veguita de Galo, Los Hoyos, Los Muñequitos y San Pedrito.

El contraste con lo ocurrido el 24 de junio es difícil de ignorar: ese día, la policía bloqueó el recorrido de las congas santiagueras alegando la «situación político-ideológica» de la ciudad, según un mensaje interno que circuló entre directivos de las agrupaciones.

Fue el segundo año consecutivo sin el recorrido tradicional de San Juan, después de que también fuera suspendido en 2024 y 2025.

Decenas de residentes esperaron horas en el Paseo de Marte, sede de la Conga Los Hoyos, pero la partida nunca ocurrió.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada informó el bloqueo policial del 24 de junio bajo el titular «La policía también apaga los tambores en Santiago de Cuba» y tres días después planteó públicamente: «¿Regresan las congas por tradición o por conveniencia?».

El temor del régimen es conocido: las congas pueden reunir a decenas de miles de personas en las calles, y en un contexto de semanas de protestas, esa concentración representa un riesgo político que las autoridades no están dispuestas a asumir sin control.

Las reacciones ciudadanas al anuncio de San Pedro son mayoritariamente escépticas.

«Ya tenemos garantizado el circo, faltaría el pan», escribió Thaimi Martinez Dilu mientras que Daniel Medina ironizó: «Un solo corazón, un solo ritmo, pero te faltó un solo apagón».

Lysy Hernandez calificó la celebración de «un gran disparate, con todas las situaciones que tenemos, los largos apagones, sin insumos médicos».

Otros señalaron abiertamente la función política de la fiesta. «Sin palabras. La vía más fácil para que el pueblo se olvide del hambre y la miseria», escribió Dayanis Arrieta.

El sismólogo Enrique Diego Arango Arias sumó otro argumento: «No creo prudente que salgan las congas, el contexto cubano está muy complicado, calles oscuras que se prestan para todo, consternación por la situación del pueblo de Venezuela por el desastre causado por los terremotos donde ya se han contabilizado miles de muertes».

La referencia a Venezuela alude a los terremotos del 24 de junio de 2026, que dejaron miles de víctimas mortales y generaron conmoción en toda la región.

La Conga de Los Hoyos, la agrupación más reconocida internacionalmente, celebró su aniversario 124 en abril de 2026 y arrastra un historial reciente de restricciones: tampoco salió en su fecha tradicional del 27 de diciembre de 2025, en lo que fue descrito como «censura sin papel».

El recorrido de este lunes se anuncia bajo el lema «Tradición, Cultura y Fe al ritmo de nuestras Congas», pero la pregunta que flota sobre Santiago es si el régimen abrirá las calles por convicción cultural o porque necesita una válvula de escape controlada.