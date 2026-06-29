Fuerte operativo policial acompaña las congas santiagueras: «¿A qué le teme el régimen?»

Las congas del Día de San Pedro en Santiago de Cuba transcurrieron este lunes escoltadas por un masivo despliegue de policías, agentes uniformados y efectivos de las llamadas «boinas negras», en un operativo que se extendió por prácticamente todos los repartos de la ciudad donde se desarrollaron las celebraciones.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó sobre el operativo desde distintos barrios bajo los titulares «San Pedro bajo vigilancia policial» y «Cultura vigilada: 'La Johnson' llena las congas santiagueras de policías y boinas negras para reprimir en caso de protestas», compartiendo la constancia visual de patrullas y efectivos de la Brigada Especial Nacional mezclados entre los participantes.

En el reparto San Pedrito, la situación fue más grave: residentes denunciaron que la conga fue interrumpida poco después de haber comenzado, sin que las autoridades ofrecieran ninguna explicación oficial sobre lo ocurrido.

La estampa resultó paradójica: una celebración que históricamente ha sido símbolo de alegría y espontaneidad popular quedó convertida en un desfile custodiado por fuerzas de seguridad, lo que generó la pregunta inevitable entre los santiagueros: ¿a qué le teme el régimen?

La respuesta tiene un contexto claro. El régimen cubano autorizó las congas apenas un día antes, el domingo, tras dos años consecutivos —2024 y 2025— en que las celebraciones del Día de San Juan fueron suspendidas.

El propio 24 de junio, la policía había bloqueado el recorrido de la Conga Los Hoyos en el Paseo de Marte, alegando internamente la «situación político-ideológica» de la ciudad. Decenas de vecinos esperaron horas sin que la partida ocurriera.

La autorización de las congas de San Pedro fue interpretada por analistas y por el propio Mayeta Labrada como una válvula de escape controlada, no como un gesto genuino hacia la cultura popular.

El periodista lo había anticipado el 27 de junio con una pregunta directa: «¿Regresan las congas por tradición o por conveniencia?»

El temor del régimen tiene nombre propio: el grito «¡Súbelo, Mayeta!», que se ha convertido en símbolo del hartazgo acumulado en Santiago de Cuba, expresando el rechazo al comunismo y las demandas de electricidad, agua y alimentos.

En años anteriores, ese clamor popular se ha colado dentro de las propias congas, transformando la celebración cultural en una manifestación masiva de protesta.

Ese hartazgo no es abstracto. Santiago de Cuba arrastra desde al menos mayo de 2026 una escalada sostenida de cacerolazos y protestas, impulsada por apagones de hasta 22 horas diarias vinculados a la avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, además de escasez de agua, alimentos y combustible.

El mismo lunes, mientras las congas recorrían la ciudad, en el barrio Chicharrones se registraron cacerolazos a los que el régimen respondió con un comando de boinas negras armadas con fusiles largos.

Las protestas en Santiago no son episodios aislados. El 18 de junio se documentaron manifestaciones masivas en toda la ciudad, y entre el 30 y 31 de mayo hubo cacerolazos en Micro 3 y El Salao, con quema de gomas en Los Pinos. En junio de 2026 se contabilizaron al menos 109 protestas en toda Cuba.

Una voz captada en uno de los videos de Mayeta Labrada resumió con crudeza lo que veían las cámaras: «Cada día son menos en la conga. Imagínate, en pleno mediodía. Oye, pero cada día son menos».

La jornada dejó, según el propio periodista, «una estampa poco habitual: congas escoltadas y vigiladas por un amplio dispositivo policial, en una celebración que históricamente ha sido símbolo de alegría, espontaneidad y tradición libre en Santiago de Cuba».