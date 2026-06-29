Fuerte operativo policial acompaña las congas santiagueras: «¿A qué le teme el régimen?»

Las congas del Día de San Pedro en Santiago de Cuba transcurrieron este lunes escoltadas por un masivo despliegue de policías, agentes uniformados y efectivos de las llamadas «boinas negras», en un operativo que se extendió por prácticamente todos los repartos de la ciudad donde se desarrollaron las celebraciones.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó sobre el operativo desde distintos barrios bajo los titulares «San Pedro bajo vigilancia policial» y «Cultura vigilada: 'La Johnson' llena las congas santiagueras de policías y boinas negras para reprimir en caso de protestas», compartiendo la constancia visual de patrullas y efectivos de la Brigada Especial Nacional mezclados entre los participantes.
En el reparto San Pedrito, la situación fue más grave: residentes denunciaron que la conga fue interrumpida poco después de haber comenzado, sin que las autoridades ofrecieran ninguna explicación oficial sobre lo ocurrido.
La estampa resultó paradójica: una celebración que históricamente ha sido símbolo de alegría y espontaneidad popular quedó convertida en un desfile custodiado por fuerzas de seguridad, lo que generó la pregunta inevitable entre los santiagueros: ¿a qué le teme el régimen?
La respuesta tiene un contexto claro. El régimen cubano autorizó las congas apenas un día antes, el domingo, tras dos años consecutivos —2024 y 2025— en que las celebraciones del Día de San Juan fueron suspendidas.
El propio 24 de junio, la policía había bloqueado el recorrido de la Conga Los Hoyos en el Paseo de Marte, alegando internamente la «situación político-ideológica» de la ciudad. Decenas de vecinos esperaron horas sin que la partida ocurriera.
La autorización de las congas de San Pedro fue interpretada por analistas y por el propio Mayeta Labrada como una válvula de escape controlada, no como un gesto genuino hacia la cultura popular.
El periodista lo había anticipado el 27 de junio con una pregunta directa: «¿Regresan las congas por tradición o por conveniencia?»
El temor del régimen tiene nombre propio: el grito «¡Súbelo, Mayeta!», que se ha convertido en símbolo del hartazgo acumulado en Santiago de Cuba, expresando el rechazo al comunismo y las demandas de electricidad, agua y alimentos.
En años anteriores, ese clamor popular se ha colado dentro de las propias congas, transformando la celebración cultural en una manifestación masiva de protesta.
Ese hartazgo no es abstracto. Santiago de Cuba arrastra desde al menos mayo de 2026 una escalada sostenida de cacerolazos y protestas, impulsada por apagones de hasta 22 horas diarias vinculados a la avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, además de escasez de agua, alimentos y combustible.
El mismo lunes, mientras las congas recorrían la ciudad, en el barrio Chicharrones se registraron cacerolazos a los que el régimen respondió con un comando de boinas negras armadas con fusiles largos.
Las protestas en Santiago no son episodios aislados. El 18 de junio se documentaron manifestaciones masivas en toda la ciudad, y entre el 30 y 31 de mayo hubo cacerolazos en Micro 3 y El Salao, con quema de gomas en Los Pinos. En junio de 2026 se contabilizaron al menos 109 protestas en toda Cuba.
Una voz captada en uno de los videos de Mayeta Labrada resumió con crudeza lo que veían las cámaras: «Cada día son menos en la conga. Imagínate, en pleno mediodía. Oye, pero cada día son menos».
La jornada dejó, según el propio periodista, «una estampa poco habitual: congas escoltadas y vigiladas por un amplio dispositivo policial, en una celebración que históricamente ha sido símbolo de alegría, espontaneidad y tradición libre en Santiago de Cuba».
Preguntas frecuentes sobre el operativo policial en las congas santiagueras
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las congas santiagueras fueron escoltadas por un operativo policial masivo?
Las congas santiagueras fueron escoltadas por un operativo policial masivo debido al temor del régimen a que las festividades se transformen en protestas masivas. Este temor se debe a la capacidad de las congas de reunir a miles de personas en un mismo espacio, en un contexto donde Santiago de Cuba ha experimentado una escalada de protestas y cacerolazos por la crisis energética y la escasez de recursos básicos.
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¿Cuál es el origen del grito "¡Súbelo, Mayeta!" en las protestas?
El grito "¡Súbelo, Mayeta!" se ha convertido en un símbolo de descontento popular en Santiago de Cuba. Nació como una etiqueta en redes sociales para canalizar quejas ciudadanas hacia el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, y se utiliza para expresar rechazo al comunismo y demandas de electricidad, agua y alimentos. Este grito ha sido coreado en las congas, convirtiendo las festividades en manifestaciones de protesta.
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¿Cuál ha sido la respuesta del régimen ante las protestas recientes en Santiago de Cuba?
El régimen ha respondido a las protestas en Santiago de Cuba con un despliegue de fuerzas represivas, incluyendo boinas negras armadas. Este despliegue busca amedrentar a los manifestantes y sofocar las protestas, que han sido impulsadas por apagones prolongados y escasez de recursos básicos. Las boinas negras, una unidad élite del Ministerio del Interior, han sido utilizadas para disolver manifestaciones y mantener el control social.
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¿Qué relevancia tienen las congas en el contexto socio-político de Santiago de Cuba?
Las congas en Santiago de Cuba tienen una relevancia significativa como símbolo de alegría y expresión popular, pero también se han convertido en un espacio de protesta y descontento social. Históricamente, estas festividades han servido como una válvula de escape social, pero en el contexto actual de crisis, se han transformado en manifestaciones de rechazo al régimen y sus políticas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.