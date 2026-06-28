El Comando Sur sobrevuela las zonas devastadas en Venezuela y coordina operaciones de rescate

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El Comando Sur de Estados Unidos realizó este sábado un reconocimiento aéreo sobre las áreas más golpeadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, según imágenes publicadas por el mando militar en sus redes sociales.

El Mayor General Kevin J. Jarrard, del Cuerpo de Marines, y el Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense, John M. Barrett, realizaron el sobrevuelo junto a equipos de búsqueda y rescate y funcionarios venezolanos para coordinar las operaciones de alivio.

Las fotografías muestran desde el interior de un helicóptero militar la costa tropical sobrevolada, así como la magnitud de los daños: edificios completamente derrumbados en zonas costeras, losas de concreto aplastadas y maquinaria pesada trabajando entre escombros.

«Trabajando juntos para brindar asistencia que salva vidas», escribió el Comando Sur al publicar las imágenes, en las que también se aprecia personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Fuerza de Tarea de Florida y Marines operando en tierra.

Los dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, separados por apenas 39 segundos, constituyen el evento sísmico más destructivo registrado en el país en 126 años.

Los epicentros se ubicaron en los estados Yaracuy y Carabobo, con profundidades de entre 10 y 20 kilómetros que amplificaron el impacto en superficie.

El balance oficial, según el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, asciende a 1,430 fallecidos y más de 3,328 heridos. Más de 54,000 personas permanecen sin ser localizadas.

La ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas, incluyendo aproximadamente dos millones en Caracas, donde colapsaron al menos 346 edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) asignó alerta roja —nivel máximo— y proyectó con 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000.

La respuesta estadounidense, liderada por el Departamento de Estado con apoyo del Departamento de Guerra, incluye 150 millones de dólares en asistencia humanitaria autorizados por el presidente Trump: 100 millones al fondo de la ONU y 50 millones a organizaciones bilaterales.

Además, la administración suspendió temporalmente las sanciones económicas a Venezuela por cuatro meses, hasta el 23 de octubre de 2026, para facilitar el socorro.

El Comando Sur desplegó equipos de rescate urbano de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California), con 80 expertos cada uno, además de unidades caninas especializadas, cinco aviones C-17 Globemaster y helicópteros pre-posicionados en Curazao.

Es la primera vez en años que personal militar estadounidense opera en suelo venezolano en una misión humanitaria coordinada con las autoridades locales.

Este sábado se registraron nuevas réplicas, incluyendo un sismo de magnitud 4.8 que mantuvo en alerta a la población. En total, se han contabilizado al menos 30 réplicas desde el 24 de junio, mientras 25 equipos de rescate de 17 países, entre ellos Portugal y España, operan en las zonas afectadas.