Rescatistas salvadoreños encuentran con vida a personas tras más de 70 horas bajo los escombros

Equipos de rescate de El Salvador protagonizaron este sábado una serie de rescates extraordinarios en Venezuela, sacando con vida a varias personas que llevaban más de 70 horas atrapadas bajo los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio, considerados los peores en ese país en más de un siglo.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele documentó los rescates en tiempo real desde sus redes sociales. En el primero de los anuncios, publicado a las 18:24 hora local, informó que sus equipos, junto a rescatistas estadounidenses y venezolanos, extrajeron con vida a una persona del edificio Nautilus, en Catia La Mar, tras casi 70 horas bajo los escombros. «Gracias Dios. Te pedimos que nos permitas salvar muchas vidas más. Fuerza Venezuela», escribió Bukele.

Minutos después, a las 18:58, el mandatario anunció un segundo rescate: Hinda Ramírez, quien permanecía atrapada en la residencia Arrecife, en Caraballeda. «Hemos rescatado con vida a Hinda Ramírez», confirmó Bukele en otra publicación, acompañada de un video en el que se escucha a los rescatistas gritar «¡Vamos a Salvador! ¡Gracias por el apoyo!» mientras la trasladaban entre sus manos.

A las 19:16, Bukele reportó que sus equipos habían localizado con vida a Marlene Angulo, de 69 años, aunque advirtió que el acceso era complicado.

«El acceso es difícil, pero primero Dios lo vamos a lograr», escribió. En el video del rescate, un brigadista se identifica ante la mujer: «Somos de la OHR de El Salvador. Estamos aquí para ayudarla. Mantenga la calma, muy pronto estará con nosotros.» Al ser rescatada, Angulo pidió una Coca-Cola, pero el personal médico debió estabilizarla primero con hidratación intravenosa.

Los tres rescates se producen en un contexto de carrera contra el tiempo: las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente pasadas las 72 horas bajo los escombros, lo que convierte cada persona encontrada con vida en un hecho extraordinario.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, con epicentros en Yaracuy y Yumare, devastando la zona costera del estado La Guaira.

Las localidades de Catia La Mar, Macuto y Caraballeda concentran los mayores daños, con más de 346 edificios colapsados o gravemente dañados y un balance oficial que asciende a 1,430 muertos y más de 3,360 heridos.

Bukele desplegó hacia Venezuela uno de los contingentes humanitarios más grandes en la historia de El Salvador: 300 rescatistas, 150 toneladas de ayuda distribuidas en seis aviones.

Los equipos operan bajo las siglas USAR El Salvador y OHR El Salvador, y han trabajado junto a brigadas de Estados Unidos —los equipos Fairfax y Los Ángeles— y de otras naciones. En total, 17 países han enviado más de 25 equipos internacionales con más de 1,000 rescatistas desplegados en la zona.

Este sábado no es la primera vez que los brigadistas salvadoreños logran rescates notables: días antes habían sacado con vida a Nayarit Colmenare y a Camila Sofía Medina Rivas, una joven de 15 años, junto a su mascota, tras más de 48 horas atrapadas.

La plataforma ciudadana Encuéntralos contabiliza cerca de 54,973 desaparecidos, cifra que anticipa que las labores de búsqueda se extenderán durante varios días más en medio de los escombros de La Guaira.