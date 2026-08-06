Díaz-Canel condecora a brigada cubana enviada a Venezuela y la presenta como ejemplo de la «solidaridad de la Revolución»

Miguel Díaz-Canel condecoró este miércoles a los 18 integrantes de la Brigada cubana de Salvamento y Rescate con la medalla «Por la valentía durante el servicio», en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Revolución en La Habana, según publicó el propio mandatario en su cuenta de Twitter.

El reconocimiento llega poco más de una semana después del regreso de los rescatistas a Cuba, el 27 de julio, tras operar durante casi un mes en Venezuela a raíz de los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026, los más potentes registrados en ese país desde 1900.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 separados apenas por 39 segundos, devastaron principalmente La Guaira y Caracas. El balance de víctimas no ha dejado de crecer: de 164 muertos en los primeros días, la cifra escala a más de 6,125 fallecidos al cierre de este miércoles.

El primer contingente cubano, formado por 13 especialistas y tres perros entrenados —Tito, Eva y Choco—, llegó a Venezuela el 28 de junio, apenas cuatro días después de los sismos.

Un segundo grupo de rescatistas, cirujanos y forenses se incorporó después, completando un operativo que trasladó más de siete toneladas de equipo especializado y que trabajó en tareas de rescate, recuperación de cadáveres y aseguramiento de estructuras colapsadas en La Guaira.

Esta no es la primera distinción que recibe la brigada: el 4 de julio, el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez condecoró a los rescatistas cubanos con la medalla «Héroes y Heroínas de Venezuela» en una ceremonia en La Guaira en la que también participó Diosdado Cabello, junto a especialistas de otras 11 naciones.

En ese acto, los perros Tito, Eva y Choco recibieron la distinción «Héroes Caninos de Venezuela» por localizar personas bajo los escombros.

Al partir de Venezuela el 27 de julio, la brigada fue homenajeada además con la Medalla 16 de Abril y el Premio de la Amistad Venezuela-Cuba.

Díaz-Canel aprovechó la ceremonia de este miércoles para encuadrar la misión dentro del discurso oficial de la dictadura. «Su entrega, a riesgo de sus propias vidas, honra la escuela de solidaridad de la Revolución. Misión cumplida», escribió en su publicación.

El régimen utiliza esta misión humanitaria como narrativa de «solidaridad revolucionaria» en un momento en que la relación bilateral atraviesa una etapa de reconfiguración: tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, el gobierno cubano reconoció públicamente por primera vez la muerte de 32 cubanos que «cumplían misiones» para las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior en Venezuela, una presencia militar e inteligencia que ambos gobiernos habían negado durante años.

La brigada de rescate representa, en el discurso oficial, la cara humanitaria de una relación bilateral que desde 2003 ha incluido el envío de más de 165,000 profesionales de la salud cubanos a Venezuela, y que hoy se sostiene bajo el gobierno de Delcy Rodríguez.