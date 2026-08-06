Opositora Dinorah Figuera regresa a Venezuela para iniciar negociaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, aterrizó este miércoles en Venezuela procedente de España para reanudar las conversaciones con el régimen chavista en el marco del proceso de transición democrática impulsado por Washington.

La delegación opositora que llegó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el oriente del país, incluyó, además, a los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Matheus, Ramón López y Jorge Millán.

Se prevé que la comisión arribe a Caracas la noche de este mismo miércoles.

El proceso de negociación fue lanzado formalmente el 1 de agosto mediante una llamada telefónica entre Figuera y Jorge Rodríguez, representante del gobierno venezolano encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Durante la comunicación, ambas partes acordaron la agenda general y el inicio de rondas presenciales en la capital.

La agenda de trabajo gira en torno a tres ejes: la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio de 2026, que dejó más de 6,125 fallecidos, 16,740 heridos y casi 18,000 personas sin vivienda; el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluyendo la recomposición del Consejo Nacional Electoral y la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia; y la garantía de derechos políticos y civiles.

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Sobre la atención a los damnificados, Figuera declaró a El Diario: «Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar».

La opositora precisó que el proceso se extenderá hasta diciembre de 2026, cuando se presentará «formalmente todo el producto» del trabajo.

El diálogo se enmarca en el plan de tres fases para Venezuela que impulsa el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y reconciliación política con transición hacia elecciones democráticas.

El Departamento de Estado respaldó el proceso el 3 de agosto a través de su portavoz Tommy Pigott, quien afirmó que Washington está «seguro de que este trabajo puede generar resultados tangibles para los venezolanos».

Figuera agradeció públicamente el apoyo de Rubio, y el comunicado oficial de la Asamblea Nacional de 2015 señaló que «este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos».

La política y doctora venezolana es exdiputada y figura clave de la Asamblea Nacional, reconocida institucionalmente por la oposición y la comunidad internacional como el último parlamento legítimo de Venezuela.

Figuera salió de Venezuela en 2018 y se instaló en Valencia, España. Dejó el país por denuncias de amenazas, acoso y persecución política vinculadas con su papel en la oposición, especialmente tras actuar como vocera en el caso de Fernando Albán, opositor que murió en custodia del SEBIN en 2018.

El contexto político en el que se desarrollan estas negociaciones es inédito: Nicolás Maduro permanece preso en Estados Unidos desde el 3 de enero, lo que dejó al gobierno venezolano bajo la conducción de Delcy Rodríguez.

Este es considerado el noveno intento de diálogo entre el chavismo y la oposición, con la particularidad de contar con el respaldo explícito y activo de Washington.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia quedaron fuera de la mesa de negociación, ya que Washington eligió la Asamblea Nacional de 2015 como canal formal.

Ambos emitieron un comunicado de respaldo condicionado al proceso, aclarando que no participaron en su «diseño, construcción y funcionamiento», y condicionaron su apoyo a la liberación de presos políticos, la restitución de instituciones democráticas y un cronograma electoral presidencial.

El Departamento de Estado expresó su satisfacción con el avance de las negociaciones y subrayó que el proceso «contribuye de manera significativa» al plan de tres fases para lograr la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política en Venezuela.