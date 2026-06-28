Cruce confirmado: México vs. Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026

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México y Ecuador se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el martes primero de julio, en un duelo que enfrenta al líder invicto del Grupo A con el mejor tercero del Grupo E.

El partido está programado para las 01:00 UTC del primero de julio —las 19:00 hora del centro de México del 30 de junio— en el Estadio Ciudad de México.

México llega al cruce como el equipo más dominante de la fase de grupos, el único del torneo que cerró las tres jornadas con portería a cero y pleno de victorias.

Los aztecas acumularon nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra tras superar a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). Tras la segunda jornada, México ya era el primer clasificado del torneo, una distinción que refleja la solidez con la que el anfitrión norteamericano ha transitado la primera fase.

Julián Quiñones fue el único jugador mexicano que repitió gol en la fase de grupos, mientras que Santiago Giménez (AC Milan) y Raúl Jiménez (Fulham) son las principales referencias ofensivas del equipo de cara a la eliminatoria.

Ecuador, en cambio, llegó al cruce por la vía más exigente. Tras caer ante Costa de Marfil (0-1) en la primera jornada y empatar con Curazao (0-0) en la segunda, la selección andina dependía de sí misma para sobrevivir al torneo.

Lo que ocurrió en la tercera jornada fue una de las mayores sorpresas del Mundial: Ecuador venció 2-1 a Alemania el miércoles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, logrando su primera victoria histórica sobre los germanos. Nilson Angulo abrió el marcador en el minuto nueve y Gonzalo Plata selló el triunfo en el 77, remontando el gol tempranero de Leroy Sané.

Con cuatro puntos y diferencia de goles cero, Ecuador clasificó como mejor tercero del Grupo E. Angulo acumula cinco goles en el torneo y figura entre los máximos anotadores de la competición.

El historial general entre ambas selecciones favorece ampliamente a México: 15 victorias, ocho empates y apenas cuatro triunfos ecuatorianos en 27 partidos disputados. El único antecedente mundialista entre ambas fue en Corea/Japón 2002, donde México se impuso 2-1 en la fase de grupos con goles de Borgetti y Torrado; Agustín Delgado descontó para Ecuador.

Los encuentros más recientes añaden matices al historial. En la Copa América 2024, disputada el 30 de junio de ese año en Glendale, Ecuador eliminó a México con un empate 0-0 en la fase de grupos. El último duelo entre ambas selecciones fue un amistoso el 14 de octubre de 2025 en Guadalajara, que terminó 1-1 con gol de Germán Berterame para los mexicanos.

El partido del primero de julio será, por tanto, el primer enfrentamiento mundialista entre México y Ecuador en 24 años, con el anfitrión como favorito pero con la advertencia de que Ecuador llega con el impulso de haber derribado a uno de los grandes del torneo.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde continuará su camino en el cuadro eliminatorio.