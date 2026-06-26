Ecuador remonta y vence 2-1 a Alemania para avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026

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Ecuador protagonizó una de las mayores sorpresas de la fase de grupos al remontar y derrotar 2-1 a Alemania este jueves en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.
El partido arrancó con un golpe temprano: Leroy Sané abrió el marcador para los alemanes al minuto dos con un disparo de zurda que dejó sin opciones al portero ecuatoriano.
La respuesta de la Tri no tardó. Al minuto nueve, Nilson Angulo conectó un derechazo desde fuera del área que superó a Manuel Neuer y puso el 1-1, anotando el primer gol de Ecuador en este Mundial.
El partido se mantuvo igualado durante gran parte del segundo tiempo, con Alemania dominando la posesión (61% frente al 39% de Ecuador) y generando más tiros en total (11 frente a siete), aunque ambos equipos igualaron en disparos a puerta con tres cada uno.
La jugada más determinante llegó al minuto 47, cuando el VAR anuló un penalti a favor de Alemania tras detectar una falta previa sobre Pedro Vite en el centro del campo, anulando así la pena máxima que habría ejecutado Kai Havertz.
Con el marcador aún igualado, Gonzalo Plata apareció al minuto 77 para sentenciar el encuentro con el gol de la victoria, sellando el 2-1 definitivo que desató la euforia ecuatoriana en las gradas del MetLife Stadium.
El partido estuvo marcado por la intensidad física: Ecuador acumuló tres tarjetas amarillas —Piero Hincapié en el 43', Alan Franco en el 50' y el propio Plata en el 89'— frente a una sola para Alemania, la de Aleksandar Pavlović en el 44', quien además fue sustituido al descanso.
Con este resultado, Ecuador cierra el Grupo E con cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota) y diferencia de goles cero, suficiente para clasificarse como mejor tercero del grupo.
La Tri llegó a este partido en una situación límite, con apenas un punto tras empatar 0-0 con Curazao y caer 1-0 ante Costa de Marfil en el debut.
Alemania termina primera del grupo con seis puntos, Costa de Marfil segunda también con seis, y Curazao queda eliminado con un punto.
Los tres primeros del Grupo E —Alemania, Costa de Marfil y Ecuador— avanzan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la Tri conocerá a su próximo rival en la siguiente ronda.
Preguntas frecuentes sobre la sorprendente victoria de Ecuador sobre Alemania en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Ecuador remontar y vencer a Alemania en el Mundial 2026?
Ecuador remontó y venció a Alemania 2-1 gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. A pesar de que Alemania abrió el marcador temprano con un gol de Leroy Sané, Ecuador empató rápidamente y luego tomó la delantera con el gol decisivo en el minuto 77.
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¿Cuál fue la actuación del VAR en el partido entre Ecuador y Alemania?
El VAR tuvo un papel crucial al anular un penalti a favor de Alemania en el minuto 47, tras detectar una falta previa sobre Pedro Vite, lo que impidió que Kai Havertz ejecutara la pena máxima. Esta decisión fue fundamental para el resultado final del partido.
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¿Qué significó esta victoria para Ecuador en el Mundial 2026?
La victoria permitió a Ecuador avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros del grupo. El equipo terminó la fase de grupos con cuatro puntos, suficiente para clasificar a la siguiente ronda.
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¿Cómo influyó la posesión y las estadísticas en el resultado del partido entre Ecuador y Alemania?
Aunque Alemania dominó la posesión del balón con un 61% frente al 39% de Ecuador y tuvo más tiros totales, Ecuador fue más efectivo al concretar sus oportunidades, lo que les permitió obtener la victoria a pesar del dominio estadístico alemán.
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¿Qué desafíos enfrentó Ecuador antes de su partido decisivo contra Alemania?
Antes de su enfrentamiento con Alemania, Ecuador enfrentaba un escenario complicado tras un empate sin goles contra Curazao y una derrota ante Costa de Marfil. Necesitaba ganar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.