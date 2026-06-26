Ecuador remonta y vence 2-1 a Alemania para avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026

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Ecuador protagonizó una de las mayores sorpresas de la fase de grupos al remontar y derrotar 2-1 a Alemania este jueves en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

El partido arrancó con un golpe temprano: Leroy Sané abrió el marcador para los alemanes al minuto dos con un disparo de zurda que dejó sin opciones al portero ecuatoriano.

La respuesta de la Tri no tardó. Al minuto nueve, Nilson Angulo conectó un derechazo desde fuera del área que superó a Manuel Neuer y puso el 1-1, anotando el primer gol de Ecuador en este Mundial.

El partido se mantuvo igualado durante gran parte del segundo tiempo, con Alemania dominando la posesión (61% frente al 39% de Ecuador) y generando más tiros en total (11 frente a siete), aunque ambos equipos igualaron en disparos a puerta con tres cada uno.

La jugada más determinante llegó al minuto 47, cuando el VAR anuló un penalti a favor de Alemania tras detectar una falta previa sobre Pedro Vite en el centro del campo, anulando así la pena máxima que habría ejecutado Kai Havertz.

Con el marcador aún igualado, Gonzalo Plata apareció al minuto 77 para sentenciar el encuentro con el gol de la victoria, sellando el 2-1 definitivo que desató la euforia ecuatoriana en las gradas del MetLife Stadium.

El partido estuvo marcado por la intensidad física: Ecuador acumuló tres tarjetas amarillas —Piero Hincapié en el 43', Alan Franco en el 50' y el propio Plata en el 89'— frente a una sola para Alemania, la de Aleksandar Pavlović en el 44', quien además fue sustituido al descanso.

Con este resultado, Ecuador cierra el Grupo E con cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota) y diferencia de goles cero, suficiente para clasificarse como mejor tercero del grupo.

La Tri llegó a este partido en una situación límite, con apenas un punto tras empatar 0-0 con Curazao y caer 1-0 ante Costa de Marfil en el debut.

Alemania termina primera del grupo con seis puntos, Costa de Marfil segunda también con seis, y Curazao queda eliminado con un punto.

Los tres primeros del Grupo E —Alemania, Costa de Marfil y Ecuador— avanzan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la Tri conocerá a su próximo rival en la siguiente ronda.