RD del Congo 3-1 Uzbekistán · Mundial 2026: Wissa firma un doblete y los congoleños avanzan como mejor tercero

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RD del Congo remontó este sábado un gol de desventaja para vencer 3-1 a Uzbekistán en el cierre del Grupo K del Mundial 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y sellar su pase a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros del torneo.

El partido arrancó con un golpe uzbeko: Eldor Shomurodov abrió el marcador en el minuto 10 con un gol de campo abierto que puso a Uzbekistán por delante. En el minuto 17, N. Mbuku creyó haber igualado para los congoleños, pero el VAR anuló el tanto por falta, dejando el 0-1 al descanso.

La segunda mitad fue un monólogo de la RD del Congo. Yoane Wissa empató desde el punto de penalti en el minuto 68 para el 1-1. Nueve minutos después, Flory Mayele —ingresado en el minuto 51 en sustitución de Cédric Bakambu— puso el 2-1 con un gol de campo abierto.

Ya en el tiempo de descuento, el propio Wissa cerró la cuenta con su segundo tanto del partido para el definitivo 3-1.

Las estadísticas reflejaron el dominio congoleño: 58% de posesión, 18 tiros (cuatro a puerta) frente a solo tres de Uzbekistán (uno a puerta), y 15 faltas cometidas por los uzbekos frente a seis de los africanos.

El partido dejó cinco tarjetas amarillas en total: tres para la RD del Congo (Sadiki en el minuto 21, Mbuku en el 45 y Moutoussamy en el 62) y dos para Uzbekistán (Khusanov en el 43 y Nasrullaev en el 48).

Con este resultado, el Grupo K quedó completamente definido: Colombia terminó primera con 7 puntos (dos victorias y un empate), Portugal segunda con 5 puntos (una victoria y dos empates), y RD del Congo tercera con 4 puntos como mejor tercero del torneo. Uzbekistán cerró la fase de grupos en último lugar con cero puntos y una diferencia de goles de -9 en tres partidos.

La victoria congoleña tiene un valor histórico adicional: la RD del Congo regresa a la siguiente fase de un Mundial 52 años después de su única participación anterior, cuando compitió como Zaire en 1974. Uzbekistán, por su parte, se despide del torneo como la primera selección de Asia Central en disputar una Copa del Mundo, aunque sin lograr ningún punto en sus tres encuentros de la fase de grupos.

Wissa, figura indiscutible del encuentro con su doblete, fue también el autor del primer gol mundialista de la RD del Congo en la jornada inaugural ante Portugal, convirtiéndose en el gran referente ofensivo de su selección en este torneo.