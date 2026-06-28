Buscan a doctora cubana y a su bebé desaparecidos en Venezuela

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Lazara Yumara Villaurrutia Rodriguez, una doctora cubana de 35 años, permanece desaparecida junto a su esposo venezolano y su bebé de siete meses tras el colapso del edificio donde vivían en el estado La Guaira, sacudido por los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela.

El caso fue difundido este sábado por el reportero independiente Christian Arbolaez a través de su cuenta verificada de Facebook, quien recopila y publica los casos de cubanos reportados como desaparecidos tras los sismos.

Según el llamado de sus familiares, Villaurrutia Rodríguez residía con su esposo, identificado solo como Juan, y el pequeño Sebastián, de apenas siete meses, en el edificio Cumanagoto, ubicado en Playa Grande, Catia La Mar.

Publicación en Facebook

El inmueble colapsó durante los sismos y, desde entonces, ningún familiar ha podido establecer contacto con ninguno de los tres.

«La angustia no da tregua para la familia de Lázara Yusmara Villaurrutia Rodríguez», escribió Arbolaez, quien pidió a quienes se encuentren en Venezuela, especialmente en La Guaira, que aporten cualquier información sobre la doctora, su esposo o el bebé.

Los terremotos que provocaron la desaparición de la familia ocurrieron el 24 de junio a las 18:04 hora local, con dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos, los más potentes registrados en Venezuela desde 1900 según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El estado La Guaira fue el más devastado: más de 250 edificios colapsaron o sufrieron daños graves en zonas como Catia La Mar, Playa Grande y Los Corales, con al menos 200 personas atrapadas bajo los escombros.

Las cifras de víctimas escalaron hasta 920 fallecidos y más de 3,360 heridos según el balance gubernamental venezolano, mientras la ONU estimó hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.

El caso de Villaurrutia Rodríguez se suma a una lista creciente de cubanos sin paradero conocido tras los sismos. Plataformas ciudadanas como Encuéntralos y el medio independiente elToque documentaban más de 30 cubanos desaparecidos en Venezuela, concentrados en La Guaira.

Entre los casos más dolorosos figura el de los niños Vanessa y Dayan Martínez, oriundos de Melena del Sur, Mayabeque, quienes vivían con su padre —médico cubano— en el edificio Coral Beach de Los Corales. Este sábado se confirmó la muerte de Vanessa y su prima, mientras Dayan permanecía desaparecido.

También se busca a una familia cubana de seis miembros en los edificios Oasis Beach y Resjurel de La Guaira, entre ellos Alain Rodríguez Rojas y Teresa Rojas Rodríguez.

Ante la magnitud de la tragedia, el régimen cubano guardó silencio. La directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, declaró este sábado que Cuba no tiene «confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos», según reportó el régimen sobre cubanos afectados en Venezuela.

Arbolaez instó a compartir la publicación y a escribirle por mensaje privado a quienes deseen que se difunda la búsqueda de algún cubano desaparecido: «Cada publicación puede ayudar a que la información llegue a la persona indicada».