Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: Al menos una treintena reportados en plataformas de búsqueda

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Al menos 29 cubanos figuran como desaparecidos en Venezuela tras el devastador doblete sísmico del miércoles 24 de junio, según un monitoreo basado en rastreo de redes sociales y en la plataforma ciudadana Encuéntralos, una herramienta gratuita y sin fines de lucro creada para reportar y localizar personas desaparecidas tras el sismo.
Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron hasta este viernes 589 fallecidos y más de 4,300 heridos, según cifras oficiales.
La ONU estima que 6.76 millones de personas resultaron afectadas. El evento es considerado el más potente registrado en el país en los últimos 100 años.
La mayoría de los cubanos desaparecidos se concentra en el estado La Guaira —específicamente en las zonas de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales—, que registró los mayores daños estructurales con decenas de edificios colapsados.
Entre los desaparecidos se encuentran perfiles muy diversos. Olivia Hernández Pérez, de 28 años, es una psicóloga habanera que llevaba poco tiempo viviendo en Venezuela y fue vista por última vez en Coral Park, Caraballeda.
Arístides Peralta Pérez, de 58 años, es entrenador cubano de boxeo desaparecido en La Guaira. Michel Luis Curbelo Moreira, fisioterapeuta de 34 años, también está sin localizar en esa zona.
Yadina de la Caridad Yáñez Linares, de 36 años, conocida como «Yadina La Cubana», es instructora de ciclismo cuya última ubicación conocida fue el Hotel Chipis Beach, en Catia La Mar.
Yosdany Quintana, tatuador de 26 años con bigote, lentes y varios tatuajes, desapareció en el edificio Caraballeda.
También está desaparecida una familia cubana de al menos seis miembros —Alain Rodríguez Rojas, Yadina de la Caridad Yánez, Teresa Rojas Rodríguez, Raudel Diosdado Rodríguez, Dylan Sander Rodríguez Yánez y Gladys María Padrón— que se encontraba en los edificios Oasis y Resjurel en La Guaira.
La cifra aumenta con otros casos reportados por el medio independiente elToque. Uno de los más angustiantes involucra a dos menores: Vanessa Martínez y Dayan Martínez, niños cubanos oriundos de Mayabeque que vivían con su padre —un médico cubano que decidió permanecer en Venezuela tras cumplir una misión— en el edificio Coral Beach, en Los Corales.
Su madre reside en Cuba. El periodista Daniel Benítez informó sobre su desaparición.
Ese mismo medio cubano informó que el artista cubano El Funky difundió en redes sociales el caso de Silvio René Garzón Molina, visto por última vez en Los Corales, Caraballeda, y pidió ayuda para localizarlo.
En paralelo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este viernes que todos los colaboradores de la misión médica cubana en Venezuela están fuera de peligro y se han sumado a las labores asistenciales tras los sismos.
Quienes tengan información sobre alguno de los desaparecidos pueden reportarla directamente en la plataforma Encuéntralos (encuentralos.tecnosoft.dev), que no requiere registro y publica los datos de forma inmediata para facilitar la búsqueda.
Preguntas Frecuentes sobre los Terremotos en Venezuela y la Situación de Cubanos Desaparecidos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos cubanos están desaparecidos tras los terremotos en Venezuela?
Al menos 29 cubanos están reportados como desaparecidos tras los terremotos en Venezuela, según la plataforma Encuéntralos y monitoreos de redes sociales. La mayoría de los desaparecidos se concentran en el estado La Guaira, particularmente en las zonas de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales.
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¿Cuál es el impacto de los terremotos en Venezuela?
Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el 24 de junio, dejando 920 fallecidos y más de 3,360 heridos, según cifras oficiales. El evento es considerado el más potente registrado en el país en los últimos 100 años, con un impacto devastador en el estado La Guaira, declarado zona de desastre.
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¿Cómo está ayudando la brigada médica cubana en Venezuela?
La brigada médica cubana en Venezuela se ha movilizado tras los terremotos para atender a los heridos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de La Guaira. Los médicos cubanos se unieron rápidamente a las labores asistenciales, y el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó que todos sus colaboradores están fuera de peligro.
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¿Qué medidas se han tomado en Venezuela tras los terremotos?
El gobierno venezolano declaró el estado de emergencia nacional y suspendió clases y actividades no esenciales. Además, se ha asignado un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción, mientras que la comunidad internacional ha ofrecido apoyo en las labores de rescate y asistencia humanitaria.
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¿Cómo pueden reportar información sobre los desaparecidos?
Quienes tengan información sobre los desaparecidos pueden reportarla en la plataforma Encuéntralos (encuentralos.tecnosoft.dev), que facilita el registro y publicación inmediata de los datos para ayudar en la localización de personas afectadas por los terremotos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.