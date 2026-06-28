Confirman la muerte de niña cubana y su prima tras los sismos en Venezuela

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Familiares de Vanessa Martínez, una niña cubana oriunda de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, confirmaron este sábado a Martí Noticias el hallazgo de su cuerpo sin vida en Venezuela, tres días después de los devastadores terremotos que sacudieron ese país.

Junto a Vanessa, también fue localizada muerta su prima, según informaron los propios familiares. Ambas habían permanecido desaparecidas desde los sismos del 24 de junio, que destruyeron más de 100 edificios en el estado La Guaira, donde vivían.

Las dos menores residían con su padre en el edificio Coral Beach, ubicado en la zona de Los Corales, La Guaira, una de las áreas más devastadas por el colapso de estructuras. El padre es un médico cubano que cumplió una misión en Venezuela y optó por quedarse en el país. La madre de los niños reside en Cuba.

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Mientras la comunidad de Melena del Sur llora la pérdida de Vanessa y su prima, la búsqueda de Dayan Martínez —el hermano de Vanessa— continúa activa. El niño permanece desaparecido bajo los escombros, y sus seres queridos no pierden la esperanza de encontrarlo con vida.

«El poblado de Melena del Sur llora hoy a Vanessa y reza por la aparición con vida de su hermanito, quien permanece desaparecido bajo los escombros», escribió el periodista Guillermo Rodríguez Sánchez al confirmar el hallazgo del cuerpo.

Los dos niños cubanos desaparecidos tras los terremotos habían sido reportados el 26 de junio por el periodista Daniel Benítez, quien señaló que «fueron vistos por última vez en este edificio» y pidió con urgencia información a quien pudiera tenerla.

Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en el estado Yaracuy. El Servicio Geológico de Estados Unidos los catalogó como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900. El balance oficial de fallecidos asciende a 1,430 muertos y más de 3,360 heridos, mientras la ONU maneja cifras no oficiales de hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.

Este sábado, una réplica de magnitud 4,8 volvió a sacudir Venezuela, manteniendo en vilo a las familias que aún buscan a sus seres queridos entre los escombros.

Al menos 32 cubanos figuraban como desaparecidos en Venezuela según plataformas ciudadanas como Encuéntralos y el monitoreo de elToque, concentrados en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales. Sin embargo, el régimen cubano aseguró no tener confirmación de connacionales afectados por los terremotos.

Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró este sábado que «Hasta el momento no tenemos confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos», pese a que las propias familias ya reportaban muertes.

La postura generó críticas por la contradicción con los datos ciudadanos y por seguir el patrón histórico de opacidad del régimen ante tragedias que afectan a cubanos en el exterior.