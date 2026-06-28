Inglaterra cierra la fase de grupos como líder con una victoria sólida ante Panamá

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Inglaterra derrotó a Panamá por 0-2 este sábado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el cierre de la fase de grupos del Grupo L del Mundial 2026, y se clasificó como primera de su grupo con 7 puntos en tres partidos.

El encuentro fue parejo en el primer tiempo, sin goles ni grandes ocasiones. La historia del partido se escribió en la segunda mitad, cuando los ingleses encontraron los espacios para sentenciar.

Jude Bellingham abrió el marcador en el minuto 62 al conectar un balón raso dentro del área, aprovechando un córner botado por Bukayo Saka. Apenas cinco minutos después, en el 67', Harry Kane amplió la ventaja con un remate de cabeza que no dejó opciones al portero panameño y estableció el definitivo 0-2.

Las estadísticas reflejaron con claridad el dominio inglés a lo largo de los noventa minutos: 67% de posesión frente al 33% de Panamá, 16 tiros contra 12 y 6 remates a puerta por solo dos de los centroamericanos. Los córners también fueron favorables a Inglaterra por seis a dos.

En cuanto a las tarjetas, Panamá acumuló dos amarillas —J. Fajardo en el minuto 53 y A. Andrade en el 84— mientras que Inglaterra recibió una, para J. Quansah en el 60', quien fue sustituido de inmediato en el 63'.

Con esta derrota, Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 sin sumar un solo punto y sin marcar ningún gol en sus tres compromisos, acumulando una diferencia de goles de -4. Fue la segunda Copa del Mundo de Panamá en su historia, y el resultado repitió el patrón de su debut en Rusia 2018, cuando también cayó ante los ingleses, en aquella ocasión por 6-1.

En el partido simultáneo disputado en Filadelfia, Croacia venció a Ghana 2-1 y se clasificó como segunda del grupo con seis puntos. Ghana, por su parte, avanzó a la siguiente ronda como mejor tercero con cuatro puntos.

La tabla final del Grupo L quedó encabezada por Inglaterra con 7 puntos (dos victorias y un empate, seis goles a favor y dos en contra), seguida de Croacia con seis, Ghana con cuatro y Panamá con cero.