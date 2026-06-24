Grupo L del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L del Mundial 2026 empatadas a cuatro puntos tras completarse la segunda jornada este martes, mientras Croacia sigue viva con tres unidades y Panamá queda eliminada matemáticamente sin haber sumado un solo punto.

La primera jornada, disputada el 17 de junio, dejó un resultado contundente: Inglaterra aplastó a Croacia 4-2 en el AT&T Stadium de Dallas con un doblete de Harry Kane en los minutos 12 y 42 —igualando a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales con 10 tantos— más anotaciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford.

En el otro partido, Ghana derrotó a Panamá 1-0 en Toronto gracias a un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5, un centrocampista de 20 años del FC Nordsjælland danés.

La segunda jornada, sin embargo, frenó el impulso inglés. Inglaterra no pudo superar a Ghana y el partido terminó 0-0 en el Gillette Stadium de Boston, con la defensa ghanesa resistiendo el asedio del equipo de Thomas Tuchel.

Al mismo tiempo, Croacia venció a Panamá 1-0 en Toronto con un gol de Ante Budimir en el minuto 53, asistido por Josip Stanišić, para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Tabla tras la jornada 2

La clasificación quedó así:

1.º Inglaterra (4 pts, DG +2)

2.º Ghana (4 pts, DG +1)

3.º Croacia (3 pts, DG -1)

4.º Panamá (0 pts, DG -2)

Tanto Inglaterra como Ghana están clasificadas directamente a los dieciseisavos de final; Croacia figura provisionalmente como mejor tercero.

Escenarios para la jornada 3

La última jornada se disputará el sábado 27 de junio a las 17:00 (hora Cuba y hora sede) de forma simultánea: Croacia vs. Ghana en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y Panamá vs. Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El formato simultáneo es el estándar de la FIFA para evitar acuerdos entre equipos.

Para Inglaterra y Ghana, el pase ya está garantizado; solo se juegan quién termina primero. La diferencia de goles puede ser decisiva: Inglaterra aventaja a Ghana en ese criterio (+2 frente a +1), por lo que a los africanos les conviene ganar para asegurarse el liderato.

El escenario más tenso es el de Croacia. Una victoria ante Ghana le daría seis puntos y la colocaría en condiciones de pelear incluso el primer puesto del grupo. Un empate la dejaría con cuatro puntos, igualada con Inglaterra y/o Ghana, y el desempate por diferencia de goles la situaría en una posición comprometida para colarse entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos. Una derrota la condenaría a quedarse con tres puntos, cifra que prácticamente cierra sus opciones de clasificar.

Panamá, eliminada, solo juega por el honor en su último partido mundialista.

En el Mundial 2026 clasifican los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, lo que significa que cuatro de los doce terceros quedarán fuera. Croacia sabe que ganar el sábado es la única forma de asegurar su continuidad sin depender de lo que ocurra en otros grupos.