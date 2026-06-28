Argelia 3-3 Austria · Mundial 2026: Mahrez y Kalajdzic firman un empate dramático en el descuento

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Riyad Mahrez puso el 3-2 en el minuto 90 y Sasa Kalajdzic respondió de inmediato con el 3-3 definitivo: Argelia y Austria sellaron un empate electrizante en el Arrowhead Stadium de Kansas City que clasificó a ambas selecciones a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido, correspondiente a la última jornada del Grupo J, arrancó con Marko Arnautovic como protagonista: el delantero austriaco vio la amarilla en el minuto 11 y anotó el 1-0 en el 28.

Argelia llegó al descanso con el empate gracias a Ramiz Belghali, que marcó en el 45 para igualar el marcador antes del pitido.

En el inicio del segundo tiempo, Austria realizó tres cambios simultáneos y el ingreso de nuevas piezas le dio resultado: Marcel Sabitzer anotó el 2-1 en el minuto 55 para devolver la ventaja a los europeos.

Mahrez respondió en el 60 con el 2-2, y el partido pareció encaminarse a un empate tranquilo hasta que el propio Mahrez volvió a aparecer en el tiempo añadido para poner el 3-2 y poner a Argelia al borde de la victoria.

Sin embargo, Kalajdzic —recién ingresado en el 90 en sustitución de Mwene— anotó de inmediato el 3-3 para evitar la derrota austriaca en uno de los desenlaces más dramáticos de la fase de grupos.

Argelia dominó el encuentro con 65% de posesión y 12 tiros frente a nueve de Austria, aunque solo cinco de los suyos fueron a puerta por dos de los austriacos. Austria cometió siete faltas por tres de Argelia y acumuló la única tarjeta amarilla del partido, la de Arnautovic en el primer tiempo.

Con el empate, el Grupo J quedó completamente definido: Argentina se coronó líder con nueve puntos y pleno de victorias; Austria avanzó como segunda clasificada con cuatro puntos y diferencia de goles cero; y Argelia lo hizo como mejor tercero, también con cuatro puntos pero con diferencia de goles de -2.

Jordania, que cayó simultáneamente 1-3 ante Argentina en el AT&T Stadium, quedó eliminada sin sumar un solo punto en tres partidos.

Argelia deberá esperar la conclusión de la fase de grupos para confirmar su plaza entre los ocho mejores terceros del torneo, según el formato de 48 equipos del Mundial 2026, que clasifica a esos ocho terceros para los dieciseisavos de final.