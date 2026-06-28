Alto cargo de la Embajada de EE.UU. en La Habana se reúne con líderes del exilio

El jefe de misión adjunto de la Embajada de EEUU en Cuba, Roy Perrin, reunido en Miami con miembros de la comunidad cubana exiliada

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Roy Perrin, jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se reunió este domingo en Miami con representantes de la comunidad cubana en el exilio para escuchar de primera mano sus experiencias, aspiraciones y preocupaciones sobre el futuro de la isla, según informó la sede diplomática.

Entre los asistentes al encuentro figuró José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y uno de los disidentes cubanos más prominentes, quien llegó a Miami el 13 de octubre de 2025 tras ser liberado de prisión y forzado al exilio por el régimen de Díaz-Canel.

La Embajada difundió el encuentro en redes sociales con un mensaje que resumió el espíritu de la reunión: «Para nuestro jefe de misión adjunto Roy Perrin, fue importante escuchar directamente de la comunidad cubana en el exilio en Miami. Todos deseamos un mejor futuro para la isla».

La reunión se produce en un momento de intensa actividad diplomática estadounidense en torno a Cuba. Solo dos días antes, el viernes, Perrin había sostenido una conversación sobre Cuba con el teniente general Evan Pettus, comandante adjunto del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), en lo que la Embajada describió como un intercambio «productivo».

Ese diálogo diplomático-militar se enmarca en una creciente coordinación entre ambas instituciones, que tuvo un precedente histórico el 29 de mayo de 2026, cuando el general Francis L. Donovan, jefe del SOUTHCOM, se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo en la Base Naval de Guantánamo, el primer contacto entre mandos militares de los dos países en décadas.

Perrin opera bajo las órdenes del jefe de misión Mike Hammer, quien desde noviembre de 2024 ha impulsado una llamada «diplomacia de calle» que busca conectar directamente con la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla.

Esa política ha generado fricciones constantes con el régimen: grupos afines a Díaz-Canel increparon y acosaron a Hammer en actos de repudio en junio de 2025 en Regla y en febrero de 2026 en Trinidad.

Ferrer, figura central del encuentro de este domingo, fue encarcelado tras las protestas del 11 de julio de 2021, liberado en enero de 2025 por un acuerdo mediado por el Vaticano, vuelto a encarcelar en abril de ese mismo año y finalmente exiliado a Miami tras una solicitud formal del gobierno estadounidense.

Desde el exilio, el líder de UNPACU ha mantenido una postura firme. Al llegar a Miami, declaró que existían las condiciones para que esos fueran los «últimos días del régimen» en La Habana.

El telón de fondo de las demandas del exilio ante la diplomacia estadounidense es sombrío: Cuba registraba 1,281 presos políticos al cierre de mayo de 2026, según la organización Prisoners Defenders, una cifra considerada récord histórico en la isla.