Alto cargo de la Embajada de EE.UU. en La Habana se reúne con líderes del exilio

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Roy Perrin, jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se reunió este domingo en Miami con representantes de la comunidad cubana en el exilio para escuchar de primera mano sus experiencias, aspiraciones y preocupaciones sobre el futuro de la isla, según informó la sede diplomática.
Entre los asistentes al encuentro figuró José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y uno de los disidentes cubanos más prominentes, quien llegó a Miami el 13 de octubre de 2025 tras ser liberado de prisión y forzado al exilio por el régimen de Díaz-Canel.
La Embajada difundió el encuentro en redes sociales con un mensaje que resumió el espíritu de la reunión: «Para nuestro jefe de misión adjunto Roy Perrin, fue importante escuchar directamente de la comunidad cubana en el exilio en Miami. Todos deseamos un mejor futuro para la isla».
La reunión se produce en un momento de intensa actividad diplomática estadounidense en torno a Cuba. Solo dos días antes, el viernes, Perrin había sostenido una conversación sobre Cuba con el teniente general Evan Pettus, comandante adjunto del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), en lo que la Embajada describió como un intercambio «productivo».
Ese diálogo diplomático-militar se enmarca en una creciente coordinación entre ambas instituciones, que tuvo un precedente histórico el 29 de mayo de 2026, cuando el general Francis L. Donovan, jefe del SOUTHCOM, se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo en la Base Naval de Guantánamo, el primer contacto entre mandos militares de los dos países en décadas.
Perrin opera bajo las órdenes del jefe de misión Mike Hammer, quien desde noviembre de 2024 ha impulsado una llamada «diplomacia de calle» que busca conectar directamente con la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla.
Esa política ha generado fricciones constantes con el régimen: grupos afines a Díaz-Canel increparon y acosaron a Hammer en actos de repudio en junio de 2025 en Regla y en febrero de 2026 en Trinidad.
Ferrer, figura central del encuentro de este domingo, fue encarcelado tras las protestas del 11 de julio de 2021, liberado en enero de 2025 por un acuerdo mediado por el Vaticano, vuelto a encarcelar en abril de ese mismo año y finalmente exiliado a Miami tras una solicitud formal del gobierno estadounidense.
Desde el exilio, el líder de UNPACU ha mantenido una postura firme. Al llegar a Miami, declaró que existían las condiciones para que esos fueran los «últimos días del régimen» en La Habana.
El telón de fondo de las demandas del exilio ante la diplomacia estadounidense es sombrío: Cuba registraba 1,281 presos políticos al cierre de mayo de 2026, según la organización Prisoners Defenders, una cifra considerada récord histórico en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la reunión de Roy Perrin con líderes del exilio cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Roy Perrin y cuál fue el propósito de su reunión en Miami?
Roy Perrin es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Se reunió en Miami con representantes de la comunidad cubana exiliada para escuchar sus experiencias y preocupaciones sobre el futuro de la isla. Esta reunión es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la diplomacia estadounidense para conectar directamente con la sociedad civil cubana tanto dentro como fuera de la isla.
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¿Qué papel desempeña José Daniel Ferrer en el exilio cubano?
José Daniel Ferrer es el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Tras ser encarcelado y posteriormente exiliado a Miami, Ferrer sigue siendo una figura prominente en la lucha por la democracia en Cuba. Ha mantenido una postura firme en contra del régimen cubano y continúa abogando por un cambio político desde el exilio.
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¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba?
En Cuba, se registraron 1,281 presos políticos al cierre de mayo de 2026. Esta cifra, reportada por la organización Prisoners Defenders, representa un récord histórico en la isla. La situación de los derechos humanos sigue siendo un tema crítico y de preocupación para la comunidad internacional.
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¿Cómo está influenciando la diplomacia estadounidense la situación en Cuba?
La diplomacia estadounidense, liderada por Mike Hammer, ha adoptado una estrategia de diplomacia directa. Esta política busca conectar con la sociedad civil cubana y ha generado tensiones con el régimen de Díaz-Canel. Estados Unidos ha intensificado su presión mediante sanciones y apoyo a la comunidad exiliada, lo que podría influir en un cambio político en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.