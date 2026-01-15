José Daniel Ferrer llama a los cubanos a aprovechar "el momento actual" para liberar a Cuba

Vídeos relacionados:

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó un llamado directo y contundente al pueblo de la Isla para que aproveche lo que calificó como un momento especialmente favorable para impulsar un cambio político profundo en Cuba.

En un mensaje difundido en X, el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) exhortó a los ciudadanos a pasar de las palabras a los hechos y a involucrarse activamente en acciones que contribuyan a la búsqueda de libertad, democracia y bienestar.

Ferrer instó a los cubanos a romper vínculos con las organizaciones que forman parte del aparato de control del régimen, entre ellas los CDR, la FMC, la CTC y la FEU.

En su llamado, subrayó la necesidad de desvincularse de esas estructuras y de sumarse, de manera pública o discreta, a organizaciones prodemocráticas.

"Deben crear perfiles con seudónimos en las redes sociales y publicar su verdadero sentir y denunciar todos las injusticias y los muchos y graves problemas que afectan a los cubanos", pidió.

"Deben sumase a las exigencias de liberación de los presos políticos, los que se encuentran en condiciones deben poner grafitis con mensajes a favor de la libertad, es algo fácil de hacer y tiene un gran impacto...", agregó.

El opositor remarcó que la situación que vive el país no puede considerarse una forma digna de vida, al referirse a la falta de derechos, la pobreza extrema y el atraso que padecen amplios sectores de la población.

Afirmó que los cubanos merecen un futuro mejor y recalcó que quienes viven en el exilio se consideran hermanos del pueblo que permanece en la Isla y están dispuestos a regresar para contribuir a la reconstrucción de Cuba.

"Ni los exiliados, ni EEUU son tus enemigos. Tu enemigo y el enemigo de todos es el régimen criminal que te tiene sin derechos, en la miseria y bajo apagones", precisó.

El líder político extendió su llamado incluso a los militares, afirmando que ellos también son afectados por la situación actual y que el cambio beneficiaría a sus familias.

"Todos necesitamos libertad y prosperidad en Cuba y el pequeño grupo en el poder son el único obstáculo. Actuemos y Cuba será una gran nación libre y próspera", concluyó.

El mensaje del líder de UNPACU se produce en un contexto de creciente tensión política.

Este jueves, Ferrer dirigió una advertencia directa a Miguel Díaz-Canel, a quien instó a adelantarse a lo que considera un colapso del sistema.

En un video difundido en redes sociales, describió al mandatario como una figura utilizada por la cúpula del poder y lo responsabilizó de servir como "cara visible de la represión".

Ferrer afirmó que el gobernante habría sido colocado en la presidencia para absorber el descontento popular, y que ha mostrado desconocimiento sobre decisiones clave del propio régimen, lo que evidencia su falta de poder real dentro de la estructura del Estado.

"Te pusieron ahí para que el pueblo descargue todo su enojo y su descontento en tu contra", subrayó.

También cuestionó sus declaraciones sobre la inexistencia de contactos con Washington, después de que el presidente Donald Trump asegurara que existen conversaciones con Cuba.

En ese sentido, sugirió que podrían estar produciéndose negociaciones a espaldas del propio mandatario y que otros miembros de la élite gobernante podrían estar manejando esos diálogos.

"A lo mejor es Alejandro Castro Espín el que está dialogando. (...) o es Óscar Pérez-Oliva Fraga. (...) Quizás Castro Espín ya le ha dicho a los estadounidenses: 'Tranquilos, cuando menos se lo piensen, les aviso para que se lleven a Canel y él la pague'. Pónganlo en la misma celda de Maduro", ironizó.

En ese contexto, Ferrer aconsejó al gobernante cubano que inicie negociaciones antes de que sea tarde, advirtiendo que podría correr la misma suerte que otros líderes regionales que han enfrentado graves consecuencias políticas y judiciales.

El domingo pasado, lanzó otro duro mensaje a Díaz-Canel y a la cúpula del régimen, aconsejándoles que "se muevan rápido" y liberen a todos los presos políticos antes de que sea demasiado tarde.

"Dejen al pueblo tomar las riendas de su destino. Si continúan oprimiendo y reprimiendo al pueblo, serán ustedes los responsables de lo que suceda", alertó.

Las recientes declaraciones del líder opositor se suman a una cadena de llamados dirigidos tanto al pueblo como a las instituciones armadas del país.

La semana pasada, Ferrer difundió una carta abierta dirigida a mandos y tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), en la que los exhortó a apoyar una transición democrática, la celebración de elecciones libres, el pluralismo político y la redacción de una nueva Constitución.

Ferrer, excarcelado en 2025 tras pasar casi cuatro años en prisión, ha reiterado que Cuba atraviesa la peor crisis de las últimas siete décadas, marcada por el colapso económico, la escasez de alimentos y medicinas, la crisis energética y un éxodo masivo.

En ese escenario, su llamado busca movilizar a la ciudadanía en lo que considera una oportunidad decisiva para provocar un cambio histórico en el país.