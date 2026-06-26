Alto cargo de la Embajada de EE.UU. en La Habana sostiene encuentro con oficial del Comando Sur para hablar sobre Cuba

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Roy Perrin, jefe adjunto de misión de la Embajada de EE.UU. en La Habana, sostuvo esta semana una reunión sobre Cuba con el teniente general Evan Pettus, comandante adjunto del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), según informó la propia embajada en su cuenta de Instagram este viernes.

La publicación diplomática describió el encuentro como «una productiva conversación sobre Cuba», sin precisar el lugar ni los temas específicos de la agenda.

Perrin ocupa el segundo rango en la misión diplomática estadounidense en la isla, por debajo del jefe de misión Mike Hammer.

Fue designado para ese cargo el 21 de agosto de 2025 y cuenta con más de 26 años de carrera diplomática, con destinos previos en Honduras, Venezuela, China, Irak, Turquía, Costa Rica y Tailandia.

Pettus, por su parte, es un oficial de la Fuerza Aérea graduado de la Academia Militar en 1994 y piloto de combate con más de 2,700 horas de vuelo.

Ejerció como comandante en funciones del SOUTHCOM entre noviembre de 2024 y febrero de 2026, cuando el general de la Marina Francis L. Donovan asumió el mando permanente. Desde entonces, Pettus se desempeña como su segundo al mando.

El encuentro se inscribe en un patrón de coordinación creciente entre la diplomacia estadounidense en La Habana y el aparato militar del SOUTHCOM.

En enero de 2025, Hammer se reunió con el entonces jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, en Doral, Florida, para abordar la situación cubana.

En mayo de este año, Hammer participó en una conferencia clave junto al secretario de Estado Marco Rubio y el general Donovan en la sede del SOUTHCOM, también en Doral.

El hito más significativo de esta dinámica ocurrió el 29 de mayo pasado, cuando el general Donovan y el general cubano Roberto Legrá Sotolongo se reunieron en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, en el primer encuentro entre mandos militares de ambos países en memoria reciente.

El SOUTHCOM ha calificado públicamente al régimen cubano como «un elemento corrosivo en América Latina» y ha establecido tres prioridades respecto a la isla: defender la embajada en La Habana, proteger la base de Guantánamo y responder ante una eventual migración masiva.

En marzo de 2026, Perrin y su esposa asistieron a servicios religiosos en la Basílica de San Francisco de Asís en La Habana Vieja como gesto de solidaridad con los cubanos y los presos políticos de la isla.

La reunión entre Perrin y Pettus refleja que la coordinación entre la diplomacia y el mando militar estadounidense en torno a Cuba continúa activa, en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan una fase de contactos preliminares sin compromisos concretos.