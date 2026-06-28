Denuncia desde La Habana: banco habría reducido el retiro máximo de efectivo a solo 3,000 pesos

De confirmarse, la nueva restricción agravaría una crisis bancaria que se deteriora de forma acelerada

Una denuncia difundida este sábado en redes sociales alerta sobre una nueva restricción en el Banco Metropolitano de O'Reilly, en La Habana Vieja, y es que el límite máximo de retiro de efectivo por persona habría sido recortado de 5,000 a apenas 3,000 pesos cubanos, una cifra que no alcanza ni para comprar un cartón de huevos.

La alerta fue publicada por la activista Irma Lidia Broek, quien difundió el video y la denuncia en Facebook tras recibirlos directamente desde La Habana.

"Acaban de informar que el retiro máximo por persona se reduce de 5,000 a solo 3,000 pesos. ¿Cómo se supone que la gente viva con eso? Un saco de carbón ya cuesta entre 5,000 y 6,000 pesos, sin contar los alimentos que siguen subiendo cada día. Esto es insostenible. Cuba está colapsada", escribió Broek en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Irma Lidia Broek

La publicación generó indignación inmediata entre los cubanos que la comentaron, quienes describieron una realidad cotidiana de escasez extrema y humillación bancaria.

"Esto solo lo sufre el pueblo cubano, la falta de todo, nunca hay efectivo en los bancos, ya en la calle lograr tener efectivo te sale al 30-40 % en transferencia, ningún centro estatal tiene nada para ofertar, los particulares no reciben efectivo, estamos muertos en vida", escribió un ciudadano en los comentarios.

Otro residente señaló la contradicción entre el discurso oficial y la práctica bancaria: "Así se ponen los cajeros en Marianao, para colmo las mipymes no quieren aceptar transferencias, tienen al pueblo ahogado, desesperado, y necesitan comer".

Una cubana resumió la situación con amargura: "así mismo, uno no puede ni sacar el salario que trabajó después de un mes, te dan lo que ellos entiendan después de una cola enorme y agotadora".

"Ya no se puede dejar dinero en el banco", sentenció otro ciudadano en los comentarios, resumiendo en una frase la desconfianza generalizada que el régimen ha generado con años de restricciones, cajeros vacíos y colas interminables.

De confirmarse, la nueva restricción agravaría una crisis bancaria que ya venía deteriorándose de forma acelerada. Desde agosto de 2023, la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba fijó un tope de 5,000 pesos por operación en cajeros automáticos como parte de la política de bancarización forzada. Reducirlo a 3,000 pesos representa un retroceso incluso frente a ese límite ya vigente.

El costo de vida básico per cápita en Cuba se estima en 96,060 pesos mensuales, mientras el salario promedio estatal ronda los 6,930 pesos. Los más de 1,7 millones de jubilados cobran pensiones de entre 3,056 y 4,000 pesos al mes, menos de siete dólares al cambio informal, enfrentan colas de horas para acceder a ese dinero.

A principios de junio, Fincimex suspendió las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard por sanciones estadounidenses a instituciones vinculadas a GAESA, el conglomerado de la élite militar que controla gran parte de la economía cubana.

Del total de cajeros automáticos del Banco Metropolitano en los 15 municipios de La Habana, solo unos 200 de más de 500 estaban operativos en junio. En Santa Clara, un residente tardó tres días en retirar apenas el 40 % de su salario, de acuerdo con la denuncia que trascendió hace una semana.

Llama la atención que en días recientes, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en sesión extraordinaria un paquete de 176 medidas económicas que incluía, entre otras disposiciones, la eliminación de límites a las extracciones bancarias y la autorización de banca privada por primera vez desde 1959.