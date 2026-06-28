Ni nueve parques fotovoltaicos bastan para aliviar la crisis eléctrica en Ciego de Ávila

Los parques solares exponen sus límites en una Ciego de Ávila con apagones de más de 20 horas

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En medio de una de las peores etapas de la crisis electroenergética en Ciego de Ávila, la Empresa Eléctrica provincial comenzó a aplicar desde este sábado una nueva estrategia consistente en abastecer el territorio, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, exclusivamente con la electricidad producida por los parques solares fotovoltaicos instalados en la provincia, sin consumir energía del Sistema Eléctrico Nacional.

La medida refleja las limitaciones del sistema, pese a la expansión de la infraestructura fotovoltaica. Ciego de Ávila dispone de nueve parques solares con una capacidad instalada de hasta 108 megawatts (MW), pero esa cifra continúa siendo insuficiente frente a una demanda diaria de alrededor de 130 MW, explicó el director técnico de la Empresa Eléctrica, Carlos Luis Fernández Arencibia, en declaraciones recogidas este domingo por el periódico oficial Invasor.

Además, la capacidad instalada tampoco garantiza la generación prevista. Durante la jornada del sábado, los parques solo aportaron 54,5 MW debido a la nubosidad, mientras las instalaciones de mayor capacidad apenas alcanzaron los 16 MW de producción.

Cuatro de los nueve parques tienen una potencia de 21,8 MW y están ubicados en Grego (municipio cabecera), Carolina (municipio de Venezuela), el polo agropecuario La Cuba y Nereida, en Morón.

De acuerdo con el funcionario, todas las instalaciones funcionan a plenitud, aunque en abril pasado el propio directivo admitió que operaban con limitaciones para evitar un colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y que el parque Cruce de la Trocha en Grego aportaba apenas 10 MW.

Aunque la nueva estrategia pretende aliviar parcialmente la situación durante las horas de mayor generación solar, el panorama cambia al caer la tarde. En el horario nocturno la provincia continuará bajo el denominado "máximo apagable", condición que mantiene desde hace más de un mes.

Como consecuencia, los habitantes de Ciego de Ávila siguen soportando cortes eléctricos que superan las 20 horas diarias, mientras el suministro apenas alcanza una hora y media al día, una realidad que evidencia que el despliegue de parques solares, por sí solo, no ha logrado revertir el deterioro del sistema eléctrico ni aliviar significativamente la crisis que afecta a la población.

La contradicción entre infraestructura solar instalada y apagones prolongados no es exclusiva de Ciego de Ávila. Granma tiene cuatro parques solares y registró circuitos con casi 49 horas consecutivas sin electricidad.

Por su parte, Holguín dispone de menos del 30 % de la electricidad que necesita al tiempo que Sancti Spíritus acumula cortes de hasta 50 horas continuas y alrededor de 60 transformadores dañados en lo que va de 2026.

El problema estructural es que la energía solar solo cubre la demanda diurna y los inversores de los parques necesitan una señal estable de la red para arrancar.

Cuando el SEN colapsa o su frecuencia cae por debajo de los umbrales mínimos, los parques fotovoltaicos se desconectan automáticamente. Cuba, además, carece de sistemas de almacenamiento en baterías operativos a escala que permitan guardar el excedente solar para las horas nocturnas.

Ciego de Ávila ya vivió un cacerolazo en marzo, cuando el reparto Vista Alegre protestó tras 29 horas sin electricidad ni agua. La nueva medida de los parques solares llega meses después, sin que la situación haya mejorado de fondo.