El río Yayabo, símbolo de Sancti Spíritus, se ahoga entre la basura y la inacción de las autoridades

Desde las viviendas aledañas se vierten al río excrementos de caballos y cerdos

Una isla de basura formada por plásticos, ramas, sacos y excrementos de animales se ha apoderado del cauce del río Yayabo, el símbolo natural más reconocible de Sancti Spíritus, justo frente al Puente Yayabo, declarado Monumento Nacional, documentó este viernes el periódico oficial Escambray.

De acuerdo con el testimonio de Yoel Betancourt Muñoz, administrador de La Taberna Yayabo, desde la apertura del local en 2014 jamás se había acumulado tanta cantidad de desechos sólidos en el área.

"Este es un centro de reconocido prestigio, que presta servicios al turismo nacional e internacional, el cual, por su ubicación, justo al lado del puente Yayabo, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, tiene alta demanda, pero desde hace años nos acompaña la imagen maltrecha del río, cargado de palos que en su momento fueron arrastrados por alguna creciente y sobre los cuales se fueron acumulando los desechos que la población circundante vierte hacia las aguas del río", afirmó Betancourt.

La acumulación no solo afecta la imagen del entorno; trabajadores del local denuncian que el aire es irrespirable. "Estamos respirando un aire sucio, la fetidez cuando se vira el viento es insoportable, a lo que se suma la presencia de vectores y roedores", señalaron, al tiempo que advirtieron que desde las viviendas aledañas se vierten al río excrementos de caballos y cerdos.

Cuando llueve con intensidad, la corriente no arrastra los desechos aguas abajo, sino que los empuja hacia los lados, agravando la situación e interrumpiendo el funcionamiento de la propia taberna.

El administrador apunta que la construcción de un muro en los bajos del puente para represar el agua y mejorar la estética del área terminó atrapando ramas y objetos arrastrados por las lluvias.

"Eso no significa que tenga que permanecer así por los siglos de los siglos; el río y su emblemático puente son orgullo de esta villa, que acaba de festejar sus 512 cumpleaños, una fecha en la que pensamos que esta problemática podía haberse resuelto, pero no fue así", lamentó.

La administración de La Taberna trasladó la queja a las autoridades territoriales y a la Dirección de Higiene y Epidemiología, pero la respuesta ha sido el silencio: "Seguimos esperando respuestas", reconocieron.

El problema no es nuevo. En abril Escambray documentó fotográficamente una isla de residuos plásticos y orgánicos bajo el puente que resistió las intensas lluvias de ese mes sin ser arrastrada, mientras ciudadanos advertían en redes sociales que "en cualquier momento va a desaparecer el puente con una gran crecida".

Las consecuencias van más allá de lo visual. En agosto de 2025, la planta potabilizadora que se abastece del Yayabo operaba al 35 % de su capacidad, apenas 100 litros por segundo de los 283 posibles, lo cual dejó a más de 35,600 espirituanos dependientes de pipas y carros cisterna.

En 2022, las autoridades ambientales de Sancti Spíritus admitieron no tener un plan efectivo para contener la contaminación, para lo cual alegaron costos prohibitivos.

El Yayabo no es un caso aislado. Los ríos cubanos se han convertido en vertederos en toda la isla: el Hatibonico en Camagüey y varios cauces de Holguín presentan el mismo patrón de abandono, con riesgos sanitarios asociados a leptospirosis, hepatitis A y dengue.

El propio primer ministro Manuel Marrero admitió a fines de 2025 el fracaso institucional en la recogida de basura en Cuba.

Mientras las autoridades no actúan, el Puente Yayabo —construido entre 1817 y 1831, único de arcos abovedados en Cuba— contempla desde sus cinco arcos cómo el río que le da nombre se hunde en el abandono.