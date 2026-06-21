Ríos convertidos en vertederos: la basura agrava las inundaciones en la ciudad de Holguín

Los microvertederos improvisados en los ríos son caldo de cultivo para la proliferación de mosquitos y roedores

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La acumulación de desechos sólidos en los cauces y márgenes de los ríos de la ciudad de Holguín se ha convertido en un factor que agrava las inundaciones urbanas, reconoció el viernes el perfil digital de la emisora provincial Radio Angulo.

Los ríos Marañón, Jigüe, Miradero y Milagrito, todos en zonas densamente pobladas de la ciudad, acumulan botellas plásticas, sacos de escombros y cacharros que los vecinos arrojan irresponsablemente a las cañadas.

Cuando llegan las lluvias, esos desechos viajan con la corriente hasta obstruir puentes, alcantarillas y desagües, potenciando los desbordamientos.

"Cada botella plástica, cada saco de escombros o cacharro que se lanza de manera irresponsable a una cañada no desaparece por arte de magia; viaja con la corriente hasta encontrar un puente, una alcantarilla o un desagüe. Allí se erigen las represas de la indolencia", señaló el texto.

Adviertió que la solución no puede depender únicamente de inversiones estatales en comunales o recursos hidráulicos, al tiempo que exigió responsabilidad ciudadana, vigilancia colectiva y jornadas de higienización de los entornos fluviales.

"La lluvia es inevitable; la complicidad de la basura, no", concluyó Radio Angulo.

El 13 de junio, el río de la calle Mendieta se desbordó y dejó agua lodosa de entre 30 y 50 centímetros en plena zona urbana, arrastrando desechos plásticos y sedimentos.

Días antes, el río Marañón registró una crecida descrita como alarmante por el medio local La Antena.

Asimismo, bomberos de Holguín rescataron a un anciano de 73 años atrapado por la crecida del río Marañón con posible fractura de cadera, una muestra de los riesgos humanos directos que generan estos desbordamientos.

Las inundaciones en Holguín tras las fuertes lluvias de este mes se suman a un historial de emergencias que se repite cada temporada de lluvias, agravado por una infraestructura de drenaje deteriorada y cauces sin mantenimiento.

Las consecuencias van más allá de los daños materiales. Los microvertederos improvisados en los ríos generan riesgo directo de leptospirosis, hepatitis A, dengue y oropouche por la proliferación de mosquitos y roedores, golpeando con más fuerza a las comunidades más vulnerables.

El problema de la basura en Holguín tiene raíces estructurales. Semanas atrás, un video viral mostró el basurero fuera de control en el reparto Zayas, con desechos acumulados a ambos lados de una calle deteriorada, una situación documentada sin solución real desde hace al menos seis años.

En abril, vecinos denunciaron que los basureros arden por las noches en Holguín, generando humo tóxico en distintos barrios. Asimismo, el parque infantil Los Caballitos terminó convertido en basurero.

La crisis de gestión de residuos es nacional; a fines de 2025, el propio primer ministro Manuel Marrero admitió el fracaso institucional en la recogida de la basura.