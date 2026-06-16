Río Hatibonico: contaminación y basura condenan al olvido al río más importante de Camagüey

Un video publicado en Facebook documenta el estado de degradación del río Hatibonico, el curso de agua más importante de la ciudad de Camagüey, con aguas de color marrón oscuro, basura acumulada en las orillas y un ecosistema ribereño destruido.
El autor del material, Humberto Galindo, recorre la ribera del río y muestra botellas plásticas, bolsas, cartones y residuos domésticos depositados directamente sobre la orilla. «Su sistema ecológico destruido por el paso del tiempo, el abandono. Da tristeza ver este río», lamenta en la grabación.
Galindo evoca el contraste entre el presente y el pasado histórico del Hatibonico. En sus aguas, que «eran transparentes», José Olallo Valdés —religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y primer beato cubano— lavaba la ropa de los enfermos del Hospital de San Juan de Dios de Camagüey durante el siglo XIX.
«Sus aguas eran transparentes. Y hoy este río está condenado al olvido, a la degradación», concluye el autor del video.
La situación no es nueva. El Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de Camagüey, aprobado en 2021, ya reconocía la necesidad urgente de reforestar, limpiar y dragar los ríos Tínima y Hatibonico, y eliminar fuentes contaminantes, sin que se hayan producido avances visibles.
Estudios académicos identifican a la ciudad de Camagüey como la principal fuente de contaminación de su sistema fluvial, con una carga orgánica de 4,557 toneladas de DBO5 por año y 32 fuentes contaminantes dentro del perímetro urbano, distribuidas en 24 industriales, seis de salud, un centro de investigación y otras.
El programa CityAdapt reportó que el 95% de los pozos de Camagüey estaban fuera de norma por contaminación, principalmente por nitratos y bacterias coliformes asociadas a la infiltración de residuales líquidos.
Las consecuencias se agravan con cada episodio de lluvia. En septiembre de 2025, el desborde del Hatibonico durante lluvias intensas dejó al descubierto tragantes tupidos y alcantarillas sin limpiar, con alertas sobre posibles brotes de dengue, diarreas y enfermedades gastrointestinales.
El problema se repitió en mayo de 2026, cuando un aguacero de más de una hora convirtió las calles de Camagüey en lagos, evidenciando que la situación persiste sin solución.
La crisis del Hatibonico refleja un problema estructural que afecta a toda Cuba. La acumulación de basura en focos de insalubridad se ha asociado con brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en todo el país, mientras el colapso del sistema de recolección de residuos y la ausencia de infraestructura de tratamiento de aguas residuales agravan el deterioro ambiental en ciudades y zonas rurales por igual.
Labores de saneamiento en el Hatibonico fueron promovidas en diciembre de 2022 por Radio Camagüey, lo que confirma que el problema es recurrente y de larga data, sin que las autoridades del régimen hayan logrado revertirlo.
Preguntas frecuentes sobre la contaminación del río Hatibonico en Camagüey
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual del río Hatibonico?
El río Hatibonico se encuentra en un estado de degradación severa, con aguas de color marrón oscuro, basura acumulada en las orillas y un ecosistema ribereño destruido. Este deterioro ha sido documentado en un video que muestra la acumulación de desechos como botellas plásticas, bolsas y residuos domésticos a lo largo de su ribera.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar la contaminación del río Hatibonico?
A pesar de que el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de Camagüey reconoció en 2021 la necesidad urgente de reforestar, limpiar y dragar el río Hatibonico, no se han producido avances visibles en la mejora de su estado. La falta de acción refleja un patrón de inacción gubernamental frente a problemas ambientales críticos en Cuba.
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¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del río Hatibonico?
La ciudad de Camagüey es la principal fuente de contaminación del río Hatibonico, con una carga orgánica de 4,557 toneladas de DBO5 por año y 32 fuentes contaminantes dentro del perímetro urbano, incluyendo industrias y centros de salud. Además, el sistema de recolección de residuos en la ciudad es deficiente, lo que agrava la contaminación del río.
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¿Qué consecuencias tiene la contaminación del río Hatibonico para la salud pública?
La contaminación del río Hatibonico tiene graves consecuencias para la salud pública, incluyendo el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua como el dengue, diarreas y otras enfermedades gastrointestinales. Estas situaciones se agravan durante las lluvias intensas, que desbordan el río y exponen las deficiencias en el sistema de alcantarillado de la ciudad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.