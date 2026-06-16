Río Hatibonico: contaminación y basura condenan al olvido al río más importante de Camagüey

Un video publicado en Facebook documenta el estado de degradación del río Hatibonico, el curso de agua más importante de la ciudad de Camagüey, con aguas de color marrón oscuro, basura acumulada en las orillas y un ecosistema ribereño destruido.

El autor del material, Humberto Galindo, recorre la ribera del río y muestra botellas plásticas, bolsas, cartones y residuos domésticos depositados directamente sobre la orilla. «Su sistema ecológico destruido por el paso del tiempo, el abandono. Da tristeza ver este río», lamenta en la grabación.

Galindo evoca el contraste entre el presente y el pasado histórico del Hatibonico. En sus aguas, que «eran transparentes», José Olallo Valdés —religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y primer beato cubano— lavaba la ropa de los enfermos del Hospital de San Juan de Dios de Camagüey durante el siglo XIX.

«Sus aguas eran transparentes. Y hoy este río está condenado al olvido, a la degradación», concluye el autor del video.

La situación no es nueva. El Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano de Camagüey, aprobado en 2021, ya reconocía la necesidad urgente de reforestar, limpiar y dragar los ríos Tínima y Hatibonico, y eliminar fuentes contaminantes, sin que se hayan producido avances visibles.

Estudios académicos identifican a la ciudad de Camagüey como la principal fuente de contaminación de su sistema fluvial, con una carga orgánica de 4,557 toneladas de DBO5 por año y 32 fuentes contaminantes dentro del perímetro urbano, distribuidas en 24 industriales, seis de salud, un centro de investigación y otras.

El programa CityAdapt reportó que el 95% de los pozos de Camagüey estaban fuera de norma por contaminación, principalmente por nitratos y bacterias coliformes asociadas a la infiltración de residuales líquidos.

Las consecuencias se agravan con cada episodio de lluvia. En septiembre de 2025, el desborde del Hatibonico durante lluvias intensas dejó al descubierto tragantes tupidos y alcantarillas sin limpiar, con alertas sobre posibles brotes de dengue, diarreas y enfermedades gastrointestinales.

El problema se repitió en mayo de 2026, cuando un aguacero de más de una hora convirtió las calles de Camagüey en lagos, evidenciando que la situación persiste sin solución.

La crisis del Hatibonico refleja un problema estructural que afecta a toda Cuba. La acumulación de basura en focos de insalubridad se ha asociado con brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en todo el país, mientras el colapso del sistema de recolección de residuos y la ausencia de infraestructura de tratamiento de aguas residuales agravan el deterioro ambiental en ciudades y zonas rurales por igual.

Labores de saneamiento en el Hatibonico fueron promovidas en diciembre de 2022 por Radio Camagüey, lo que confirma que el problema es recurrente y de larga data, sin que las autoridades del régimen hayan logrado revertirlo.