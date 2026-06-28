Holguín pasa hasta 50 horas sin corriente y la Empresa Eléctrica pide usar los equipos “de forma escalonada” cuando restablecen el servicio

El colapso eléctrico en Holguín llega al absurdo: piden no conectar los equipos cuando vuelve la luz

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La Empresa Eléctrica de Holguín pidió este sábado a la ciudadanía conectar sus aparatos de forma gradual tras cada restablecimiento del servicio, con el fin de evitar sobrecargas que destruyan los transformadores de distribución.

Según la publicación en el perfil de Facebook de la entidad, la conexión simultánea de equipos tras apagones prolongados genera picos de consumo de entre el 180 % y el 200 %, lo cual provoca que los transformadores se quemen por sobrecalentamiento y deterioro del aislamiento interno.

La empresa advirtió que el déficit de transformadores y de recursos para su mantenimiento puede ocasionar demoras de varios días en la reparación de averías, e identificó como señales de alerta los salideros de aceite en las primeras horas tras restablecer el fluido y el disparo de fusibles protectores.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica Holguín

El llamado, sin embargo, chocó de inmediato con la realidad que viven los holguineros, pues los circuitos residenciales reciben aproximadamente tres horas de electricidad por cada 39 o 40 horas de apagón, un esquema que el propio director general de la entidad, Ruber Reynaldo González, reconoció públicamente.

"No podemos pedirle otra cosa a alguien, a una vivienda que se pasa 40 horas oscuras, o 39, que no conecte todo, pero la sobrecarga nos sobrepasa", admitió González días atrás.

González reconoció asimismo que las prolongadas interrupciones del servicio están provocando una cadena de sobrecargas y averías que agrava aún más la crisis energética en la provincia.

También reconoció que cada vez que se restablece un circuito se averían entre 10 y 20 transformadores, y que la capacidad de reposición es mínima.

La reacción ciudadana en los comentarios de la publicación fue de rechazo generalizado y sarcasmo.

"Imposible el uso escalonado. Tres horas de luz no alcanzan y menos después de dos días de apagón. Además, se reportan salideros de aceite en los transformadores y no vienen a revisar para evitar a tiempo la rotura", escribió una residente.

Otro ciudadano resumió la contradicción con una imagen: "No sé si reír o llorar, es como decirle a un náufrago que no se aferre al primer tronco que pase".

Varios comentarios invirtieron la responsabilidad directamente hacia la empresa. "No quieren que haya sobrecarga y exploten los transformadores... sencillo, no sean tan abusadores y dejen de dar esos apagones prolongados de más de 50 horas, así de fácil", señaló una holguinera.

Otro vecino describió con precisión la imposibilidad práctica del llamado: "22 horas de apagón y dos horas con corriente: cuando llega, poner la cocina eléctrica con los frijoles, a los 20 minutos el ventilador de los niños, a los 40 minutos la lavadora... sueñan más con aviones que Silvio Rodríguez".

La provincia, segunda en número de clientes eléctricos de Cuba con 383,180 usuarios, opera con apenas 70 MW frente a una demanda máxima de 240 MW, menos del 30 % de lo necesario.

De esos 70 MW disponibles, 26 se destinan a servicios vitales y unos 20 MW a la industria del níquel, dejando solo 14 MW para atender una demanda residencial de 190 MW.

Este domingo, el déficit del Sistema Electroenergético Nacional alcanzaba los 2,120 MW en horario pico, con apenas 980 MW disponibles frente a una demanda de 2,650 MW, según datos de la Unión Eléctrica.

Un ciudadano holguinero lo sintetizó sin rodeos en los comentarios: "No estamos mal viviendo, estamos pésimamente muriendo y esa es la cruda realidad".

A fines de mayo, residentes en la oriental provincia estallaron de indignación en redes sociales contra la Empresa Eléctrica, al exigirle que dejara de restablecer el servicio eléctrico si solo lo mantendrá cinco minutos antes de cortarlo nuevamente, tras acumular más de 24 horas continuas sin electricidad.

"Luego de 24h sin electricidad no necesitamos que nos las pongas 5 minutos, luego la quites, la vuelvas a poner otros cinco minutos y así se repite varias veces el ciclo. Es verdad que los equipos ya casi no los usamos, pero cuando se rompen es la pobre economía que tenemos quien debe enfrentar el gasto", subrayó una publicación viralizada en redes sociales.