La Torre de la Libertad vuelve a ser símbolo de esperanza para nuevos ciudadanos de EE.UU.

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Un total de 66 personas procedentes de 29 países juraron lealtad a Estados Unidos el viernes pasado en una ceremonia de naturalización celebrada en la Torre de la Libertad de Miami, el mismo edificio que décadas atrás abrió sus puertas a más de 500,000 cubanos que huían del régimen de Fidel Castro.

El acto coincidió con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, lo que cargó de significado adicional cada uno de los juramentos pronunciados bajo las bóvedas del edificio.

Según informó Local 10, los nuevos ciudadanos entonaron el himno nacional, recitaron el juramento de lealtad y recibieron banderas americanas entre aplausos.

Fabiola Pérez, inmigrante mexicana que llegó a Miami junto a su hijo Juan Pablo, no dudó al explicar por qué eligió esta ciudad: «Dije que esta es la mejor ciudad de Estados Unidos. Dije que si vivo en EE.UU., quiero vivir en Miami».

Su hijo, que espera obtener la ciudadanía el año próximo, ya tiene clara su hoja de ruta: «Me encantaría vivir el sueño americano en el sentido de integrarme a la sociedad, contribuir y trabajar».

Una keniana que trabaja como profesora de francés en una escuela secundaria de Miami describió la emoción de naturalizarse precisamente en este aniversario histórico: «No puedo explicarlo, pero estoy llena de orgullo. Voy a ser la americana más orgullosa cuando suceda», dijo Coco Wachli Banks.

Por su parte Martha García, dominicana que se gana la vida como maestra de preescolar en North Miami, reflexionó sobre el camino recorrido hasta alcanzar este momento: «Me he ganado mi meta aquí trabajando como maestra. Es tan emocionante ayudar al desarrollo de los niños. Ellos son definitivamente el futuro. No sé por qué me eligieron, pero cuando me lo dijeron, pregunté: ¿Por qué yo? No sé qué propósito tiene con esta oportunidad para mí. Es tan único y estoy tan agradecida».

A pesar de sus orígenes dispares, todos los nuevos ciudadanos compartieron un denominador común durante la ceremonia: gratitud por la oportunidad de convertirse en americanos y confianza en el sueño que los trajo hasta aquí.

La Torre de la Libertad, construida en 1925 e inspirada en la Giralda de Sevilla, es conocida como el «Ellis Island del Sur». Fue habilitada el 1 de julio de 1962 por la administración Kennedy como Centro de Asistencia para Refugiados Cubanos, y entre ese año y 1974 acogió a más de medio millón de cubanos que escapaban de la dictadura, ofreciéndoles alimentos, atención médica y orientación legal.

El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2008 y actualmente pertenece al Miami Dade College, que lo convirtió en sede del Museo de Arte y Diseño.

La ceremonia se produjo en un momento de particular tensión migratoria. La administración Trump ha endurecido los procesos de naturalización, propuesto aumentar hasta un 80 % el costo de la solicitud de ciudadanía -de $710 a $1,280- y ordenado a las autoridades migratorias tramitar entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes, muy por encima del promedio histórico de 11.

El 5 de junio pasado, un tribunal federal declaró ilegales las políticas que pausaban solicitudes de asilo y ciudadanía para nacionales de 39 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití, y ordenó reanudar los trámites.

La celebración central del 250 aniversario, denominada «Salute to America 250», está programada para el próximo 4 de julio en el National Mall de Washington D.C., con discurso del presidente Trump y más de 300 músicos militares.