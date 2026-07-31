ICE anuncia que busca desnaturalizar y deportar a un cubanoamericano condenado por fraude a Medicare

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este miércoles que busca desnaturalizar y posteriormente deportar al cubanoamericano Yosmaikel Rodríguez Pérez, condenado por participar en un fraude a Medicare de casi 900,000 dólares.

En una publicación difundida en sus redes sociales, la agencia federal identificó a Rodríguez Pérez como un ciudadano naturalizado originario de Cuba y aseguró que el proceso de desnaturalización ya está en marcha bajo la administración del presidente Donald Trump.

"Yosmaikel Rodríguez Pérez, un ciudadano naturalizado de EE.UU. de Cuba, enfrenta la desnaturalización y la deportación", señaló ICE.

La agencia recordó que Rodríguez Pérez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en atención médica y lavado de dinero relacionados con la operación de una supuesta clínica médica. Según explicó, los delitos fueron cometidos antes de que obtuviera la ciudadanía estadounidense, aunque la condena llegó después de haberse naturalizado.

"Bajo la dirección del presidente Donald J. Trump, Estados Unidos comenzó el proceso de desnaturalización alegando que Rodríguez Pérez obtuvo fraudulentamente la ciudadanía", añadió ICE.

El caso había sido dado a conocer la pasada semana por el Departamento de Justicia (DOJ), que presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía del residente del condado Miami-Dade.

De acuerdo con la acusación, Rodríguez Pérez obtuvo la residencia permanente en 2004 y se naturalizó en 2018, pero ocultó deliberadamente su actividad criminal durante ambos procesos migratorios.

Las autoridades sostienen que entre abril de 2014 y agosto de 2016 participó, junto con otras dos personas, en un esquema de fraude desde un centro médico que pagaba sobornos a propietarios de farmacias para captar beneficiarios de Medicare, emitía recetas médicamente innecesarias, falsificaba documentación y presentaba reclamaciones fraudulentas por 886,694 dólares al programa federal.

Rodríguez Pérez firmó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 19 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada y el pago de 886,649 dólares en restitución al gobierno federal.

El Departamento de Justicia sostiene que el cubanoamericano no reunía el requisito de "buen carácter moral" exigido para obtener la ciudadanía, ya que habría mentido bajo juramento y ocultado hechos que, de haber sido conocidos, habrían impedido su naturalización.

La demanda forma parte de la ofensiva de la administración Trump para revocar la ciudadanía a personas que, según las autoridades, la obtuvieron mediante fraude o engaño. Rodríguez Pérez figura entre varios casos impulsados este año en el sur de Florida, donde el gobierno federal ha intensificado las acciones de desnaturalización.

Si el gobierno logra revocar su ciudadanía estadounidense, Rodríguez Pérez quedaría expuesto a un proceso de deportación, un paso que ICE ya dejó claro que pretende impulsar.