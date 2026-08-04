Cubano de 29 años entre los casos pendientes de revocación de ciudadanía de EE.UU: ¿De qué le acusan?

Jairo Javier Pedron Tellez, un cubano de 29 años figura entre los objetivos de la mayor campaña de desnaturalización en la historia del gobierno estadounidense, luego de que el Departamento de Justicia presentara una demanda civil para revocarle la ciudadanía el 31 de julio en el Distrito Sur de Florida.

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, el caso forma parte de un bloque de 25 demandas de desnaturalización presentadas entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2026, la mayor acción coordinada de este tipo en la historia del Departamento.

¿Quién es Jairo Javier Pedron Tellez y de qué se le acusa?

Jairo Javier Pedron Tellez, originario de Cuba, obtuvo la ciudadanía estadounidense sin revelar a las autoridades migratorias que había participado en un esquema de fraude bancario y robo de identidad agravado antes de naturalizarse.

Entre abril de 2015 y septiembre de 2017, Pedron Tellez actuó junto a varios cómplices para sustraer sobres y paquetes de buzones del Servicio Postal de Estados Unidos, extraer los cheques contenidos en esos envíos, alterarlos y cobrarlos o depositarlos en cuentas bajo su control.

Se trata de una modalidad conocida como «lavado de cheques».

Esta técnica consiste en robar cheques del correo, borrar químicamente el nombre del beneficiario y el monto original con solventes, y reescribirlos para desviar el dinero.

El monto total obtenido de forma ilícita por Pedron Tellez y sus asociados ascendió a aproximadamente $175,000.

Las tres causales de desnaturalización

El Departamento de Justicia fundamenta su demanda en tres argumentos, todos amparados en la Ley de Inmigración y Nacionalidad:

- Pedron Tellez obtuvo su ciudadanía de forma ilegal, dado que sus actos delictivos previos lo inhabilitaban para naturalizarse.

- Proporcionó falso testimonio durante el proceso de naturalización.

- Obtuvo la naturalización mediante declaraciones falsas o la ocultación deliberada de hechos relevantes.

La desnaturalización no es automática: requiere una demanda federal y una orden judicial, y el gobierno debe probar su caso con evidencia «clara, convincente e inequívoca» ante un tribunal.

La mayor campaña de desnaturalización de la historia

Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha presentado 123 demandas civiles de desnaturalización, la cifra más alta en la historia registrada.

Entre 1990 y 2017, el DOJ presentó apenas 305 casos en total, un promedio de 11 por año.

El Fiscal General en funciones, Todd Blanche, fue directo al anunciar las 25 demandas más recientes:

«La ciudadanía estadounidense es uno de los privilegios más altos de nuestra nación y debe obtenerse de manera legal y honesta. Las presentaciones de hoy representan el mayor esfuerzo coordinado de desnaturalización en la historia del Departamento, pero son solo el comienzo».

El Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate añadió que «cada uno de estos individuos cometió delitos incompatibles con la ciudadanía estadounidense», y que el Departamento avanza «a velocidad récord» en estos procesos.

Cuba, en la mira de la revisión migratoria

El caso de Pedron Tellez no es el único que involucra a ciudadanos naturalizados de origen cubano.

Yosmaikel Rodríguez Pérez enfrenta desnaturalización y deportación por un fraude a Medicare de casi $900,000, por el que fue sentenciado a 19 meses de prisión.

Milagros Marileisis Acosta Torres tiene un proceso abierto por lavar dinero vinculado a un fraude al casino Miccosukee de Miami.

Cuba figura además entre los 19 países clasificados como de «alto riesgo» en la revisión masiva de naturalizaciones impulsada por la administración Trump desde diciembre de 2025, lo que implica un escrutinio reforzado sobre los expedientes de personas originarias de la isla.

Si el tribunal acoge la demanda del gobierno, Pedron Tellez perdería la ciudadanía estadounidense y quedaría expuesto a un proceso de deportación.