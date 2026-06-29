Vuelo de American Airlines aborta despegue en Aeropuerto de Miami tras insólito incidente

El vuelo 308 de American Airlines con destino a Bermudas abortó su despegue en el Aeropuerto Internacional de Miami el viernes 27 de junio, alrededor de las 6:00 p.m. (hora local), después de que un jet ejecutivo sin autorización irrumpió en la misma pista activa donde el avión comercial ya rodaba a unos 60 mph, según informó CNN.

El avión involucrado fue un Airbus A319 con 112 pasajeros a bordo.

Los pilotos accionaron los frenos al detectar la otra aeronave y, en el momento más crítico, ambas naves llegaron a estar separadas por apenas un tercio de milla -aproximadamente 500 metros- lo que activó los protocolos de emergencia.

Así de cerca estuvieron ambas aeronaves (Fuente: FlighRadar)

El tenso intercambio en la torre de control

El incidente quedó registrado en un audio de control de tráfico aéreo obtenido por ABC News y verificado por CNN, que capturó un tenso cruce de palabras entre el controlador del MIA y el piloto del jet privado.

«Acaba de cruzar una pista activa», le dijo el controlador al piloto del jet ejecutivo.

«Usted me dijo que cruzara la pista, señor», respondió el piloto.

«No, dijimos Amerijet 461», aclaró el controlador, dejando en evidencia una confusión de identificación de vuelo como posible causa del error.

El jet que invadió la pista fue identificado como el vuelo EJA434 de NetJets.

La empresa de aviación privada informó, según CNN, que su aeronave estaba siendo operada en ese momento por un proveedor externo de mantenimiento, no por sus propios pilotos.

NetJets no emitió comentarios públicos adicionales sobre el incidente.

La reacción de American Airlines y la investigación federal

En un comunicado oficial citado por Local10, la aerolínea explicó que la tripulación «interrumpió la maniobra de despegue al observar otra aeronave sobre la pista», tras haber recibido autorización para despegar.

La compañía cerró su declaración con un mensaje de agradecimiento: «Agradecemos la rápida actuación de nuestra tripulación y la comprensión de nuestros clientes».

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó este lunes que el avión privado no contaba con autorización para estar en la pista activa y abrió una investigación formal sobre el incidente, según reportó Telemundo 51.

El vuelo 308 fue reprogramado y despegó sin contratiempos poco antes de las 8:00 p.m., aproximadamente dos horas después de su salida programada, llegando a Bermudas poco antes de la medianoche hora local.

Un patrón alarmante en la aviación estadounidense

El incidente de Miami no es un hecho aislado.

El mismo viernes 27 de junio, el piloto del vuelo 1513 de United Airlines reportó haber estado a punto de impactar un dron al aterrizar en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey: «Casi chocamos con un dron», dijo, señalando que el objeto estaba a unos 30 metros por debajo de la aeronave.

La semana anterior, la FAA ya investigaba un cuasi-accidente en el aeropuerto Logan de Boston, donde un vuelo de Delta abortó su aterrizaje para evitar colisionar con un avión de American Airlines, con ambas naves a apenas 300 pies de distancia, según reportó el New York Post.

Este encadenamiento de incidentes ocurre en vísperas del feriado del 4 de julio, con un récord estimado de 72 millones de personas previstas para viajar en todo el país, lo que intensifica el debate sobre la seguridad en el espacio aéreo estadounidense y los protocolos de comunicación entre controladores y pilotos.

Las incursiones en pista son consideradas por la FAA como uno de los riesgos más graves de la aviación civil, dado su potencial para derivar en colisiones catastróficas.

La investigación sobre el incidente del vuelo AA308 en Miami permanece abierta.