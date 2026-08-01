Humorista Jardiel pierde vuelo a Punta Cana: «Me metieron en el cuartico en Miami»

El humorista cubano Jardiel González, conocido como «El Flaco de Cuba», relató este viernes en Instagram que fue retenido y llevado a un cuarto de interrogatorio durante una escala en el aeropuerto de Miami, lo que le hizo perder su vuelo de conexión hacia Punta Cana.

El artista viajaba en la ruta La Habana-Miami-Punta Cana cuando las autoridades migratorias lo apartaron del flujo de pasajeros.

«Me metieron en el cuartito aquí en Miami, el vuelo era para Punta Cana... me metieron en un cuartito ahí a interrogarme, a preguntarme cosas, una investigación», explicó en el video, y añadió: «yo me imagino que por ser cubano, con el pasaporte y mi visa y toda esa historia».

Como consecuencia de la retención, Jardiel no pudo abordar su conexión ese viernes y tuvo que pernoctar en Miami.

Las aerolíneas le reprogramaron el vuelo para el sábado, un día después de lo previsto, lo que complicó su agenda: tenía programada una actuación en Punta Cana en el evento conocido como «el Balsarao» precisamente ese sábado primero de agosto.

A pesar del susto, el comediante mantuvo su tono característico durante todo el relato, bromeando sobre el frío del aire acondicionado del cuartito y su propia delgadez. «Qué manera que temblar, qué frío viaja la gente. Me imagino que uno está acostumbrado a los 40 grados de Marianao», dijo entre risas.

El episodio se produce en un contexto de creciente escrutinio a viajeros cubanos en el aeropuerto de Miami. La influencer cubana La Damosky denunció una situación similar el 24 de julio, cuando fue retenida casi tres horas al llegar desde República Dominicana, con confiscación de pasaporte y teléfonos.

En marzo de este año, al menos 16 activistas del Convoy Nuestra América fueron interrogados en Miami tras regresar de Cuba, con revisión de teléfonos y computadoras. Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han descrito estos procedimientos como «inspecciones secundarias de rutina».

Jardiel, exintegrante del grupo humorístico Punto y Coma, salió de Cuba en enero de 2025 y regresó a Miami en octubre de ese año tras siete años de ausencia, donde se reencontró con su hija.

Lejos de dejarse vencer por el contratiempo, el humorista cerró su video con filosofía: «Todo fluye mejor si te ríes».

Tras la escala forzada en Miami, Jardiel tiene por delante una apretada agenda que incluye actuaciones en Italia, Zaragoza, Madrid, Tarragona, Valencia y Panamá durante agosto y septiembre.