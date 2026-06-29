Robo de paneles solares deja sin servicio de televisión a comunidades rurales en Holguín

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Cuatro paneles fotovoltaicos fueron robados recientemente del sitio de televisión y comunicaciones celulares de La Alcaraza, en el Consejo Popular de Calabaza, municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, dejando sin señal de televisión a cuatro consejos populares de la zona montañosa del Plan Turquino holguinero.

El hecho fue denunciado públicamente en Facebook por Pablo Céspedes Molina, quien describió a los responsables con ironía como «honorables delincuentes» y alertó sobre el impacto del robo en comunidades de difícil acceso.

El sitio afectado formaba parte de la primera etapa de un proyecto de la Empresa de Radio Cuba para garantizar señal de televisión y telefonía celular en las zonas del Plan Turquino, con la intención de extender la instalación a otros puntos de la región.

«Esta primera etapa de montaje era un paso para mantener la señal de televisión y celulares en las zonas del Plan Turquino para seguir después instalando en los otros sitios», escribió Céspedes Molina.

El robo no solo interrumpió el servicio en las comunidades ya conectadas, sino que pone en riesgo la continuidad del proyecto en otras instalaciones del Plan Turquino y de Sagua de Tánamo donde hay radiobases de telefonía celular sin presencia de personal permanente.

«Estos delincuentes ponen en una forma incómoda a las instalaciones de otros sitios de comunicaciones del Plan Turquino y de Sagua de Tánamo con las radiobases de celulares donde no hay presencia de personal», advirtió el denunciante.

Sagua de Tánamo concentra el 85% de su territorio dentro del Plan Turquino y el 87,5% de su superficie es montañosa, lo que convierte a sus aproximadamente 45,522 habitantes en una población especialmente vulnerable a cualquier interrupción de las telecomunicaciones.

Este incidente se suma a una ola de robos de paneles solares en Holguín que se ha intensificado en 2026, impulsada por la severa crisis energética que genera apagones de más de veinte horas diarias en algunas provincias, lo que dispara el valor de estos equipos en el mercado negro.

El 12 de mayo pasado, cuatro individuos golpearon y amarraron al custodio de la estación de bombeo Oscar Lucero, también en Holguín, para robar 32 paneles solares.

En Santiago de Cuba, robos a infraestructura de telecomunicaciones en mayo y junio de 2026 dejaron miles de usuarios sin telefonía e internet, con tres nodos fuera de servicio solo el 13 de junio.

Ante la escalada, el régimen tipificó estos actos como sabotaje mediante el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, con penas que van de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte en casos graves.

Sin embargo, los robos continúan, especialmente en instalaciones remotas sin vigilancia permanente, como el sitio de La Alcaraza.

El gobierno cubano reasignó 240 unidades de una donación china de 5,000 sistemas fotovoltaicos a ETECSA para garantizar servicios en 168 municipios, lo que refleja la importancia estratégica que el régimen otorga a mantener las telecomunicaciones mediante energía solar en medio del colapso eléctrico.

Céspedes Molina cerró su denuncia con un llamado a la vigilancia colectiva: «Una vez instalados los sistemas fotovoltaicos en los sitios tecnológicos para dar continuidad al servicio, es importante también el cuidado y la protección de los mismos. La comunidad es nuestra mejor aliada».