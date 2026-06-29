La furia al volante se dispara en Florida: accidentes mortales suben 200% en un año

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Florida registró el segundo mayor aumento porcentual del país en accidentes fatales provocados por furia al volante, según un nuevo estudio de Grigor Law Injury & Car Accident Lawyers basado en datos del Sistema de Análisis de Fatalidades (FARS) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, que cubre el período 2020-2024.

Los choques mortales vinculados a la ira al volante en el estado pasaron de 12 en 2023 a 36 en 2024, lo que representa un incremento del 200% en apenas un año.

«Florida registró el segundo mayor aumento interanual del país en accidentes fatales por furia al volante: los choques mortales relacionados con este fenómeno saltaron de 12 en 2023 a 36 en 2024, un aumento del 200%», concluyó el análisis.

El único estado que superó a Florida en términos porcentuales fue Wyoming, con un incremento del 300%, aunque sus cifras absolutas son incomparables: pasó de uno a cuatro accidentes fatales en el mismo período.

Texas ocupó el tercer lugar con un aumento del 83.33% en muertes por furia al volante, al pasar de seis casos en 2023 a 11 en 2024.

Sin embargo, en volumen absoluto de víctimas, Florida queda lejos de otros estados.

Colorado encabeza esa lista con 130 accidentes fatales por ira vial en 2024, frente a 120 el año anterior, un alza del 8.33%.

Alabama registró 94 muertes en 2024 frente a 74 en 2023, un aumento del 27.03%, mientras que Carolina del Sur contabilizó 56 fallecidos, apenas uno más que el año previo.

El problema tiene raíces profundas en el estado.

Desde 2014, Florida lidera el país en incidentes de furia al volante con armas de fuego, y Miami y Tampa figuran como las áreas metropolitanas más peligrosas del país para este tipo de confrontaciones armadas en carretera.

En 2024 se registraron múltiples tiroteos por ira vial en el sur de Florida: en la autopista I-95, en Doral, cerca del aeropuerto internacional de Miami, en la SR-826 —donde una niña resultó herida— y en Boca Raton.

El panorama en Miami-Dade es especialmente preocupante: solo en los primeros meses de 2026, el condado registró 93 accidentes y 117 víctimas, con un aumento de más del 50% en atropellos de peatones entre 2020 y 2024.

A esto se suma una crisis de personal en la Patrulla de Carreteras de Florida que dificulta la respuesta a estos incidentes. En mayo de 2025, un miembro de su consejo asesor advirtió que «hay mucho exceso de velocidad e ira al volante, pero pocos agentes para responder».

A escala nacional, los incidentes de furia al volante han crecido un 500% en la última década, y el 37% de los casos de conducción agresiva involucran armas de fuego.

En 2024, el 96% de los conductores estadounidenses declaró haber presenciado al menos un acto de ira vial en los seis meses previos.

Las conductas que más irritan a los conductores son el manejo distraído (27.7%), seguir demasiado de cerca al vehículo de adelante (21.4%) y ser cerrado en el tráfico (15.6%).