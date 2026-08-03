Motorista pierde la vida en accidente de tránsito en Alamar, La Habana

Un motorista murió este lunes tras un choque ocurrido en la zona de Micro X, en el reparto Alamar, municipio Habana del Este, según reportó ARC Noticias en un video difundido en redes sociales.

El siniestro habría involucrado una motocicleta y un vehículo tipo jeep. Al momento de la publicación, ni la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del impacto habían sido confirmadas.

Las imágenes del video muestran los restos de una motocicleta destruida sobre el asfalto y un jeep verde detenido en la vía, además de la llegada de dos motos y una patrulla policial al lugar.

Al momento de redactar esta nota, se desconocen las causas del hecho. Las autoridades cubanas no han emitido ningún comunicado sobre el accidente, y los medios estatales tampoco lo han cubierto, una constante en este tipo de siniestros en la isla, que casi siempre son reportados únicamente por medios independientes y redes sociales.

El accidente se suma a una cadena de siniestros mortales con motos en La Habana.

En diciembre de 2025, un motorista murió y su acompañante resultó gravemente herido tras ser impactados por un jeep Willys en Marianao.

En junio de 2025, otro motorista perdió la vida en un choque con una guagua en la capital. En febrero de 2026, un accidente de tránsito ocurrido en el Malecón habanero dejó un fallecido.

El propio reparto Alamar, con más de 100,000 habitantes, ya había sido escenario de una muerte vial en marzo de 2025, cuando una persona murió atropellada al cruzar la Vía Blanca en la zona de la Loma del reparto.

Cuba atraviesa una crisis sostenida de seguridad vial. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, los accidentes de tránsito dejaron 750 muertos en 2025, frente a 634 fallecidos en 2024, lo que refleja un deterioro sostenido.

Las motocicletas y ciclomotores estuvieron involucrados en el 63% de los siniestros de 2025, causaron el 32% de las muertes y el 42% de los lesionados.

El auge de las motos como medio de transporte ante el colapso del transporte público, sin mejoras en la infraestructura vial ni en la educación vial, explica en gran medida este patrón.

La nueva víctima en Alamar es un reflejo más de esa realidad que el régimen cubano no reconoce ni atiende con transparencia.