Trump afirma que el comunismo es la mayor amenaza para EE.UU.

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El presidente Donald Trump publicó este domingo en su red social Truth Social que el comunismo es la mayor amenaza para Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o los atentados del 11 de septiembre. El mensaje, firmado con su nombre completo en mayúsculas, acumuló más de 15,400 «me gusta» y 4,140 retruths en pocas horas.

La declaración forma parte de una ofensiva retórica que Trump desplegó en dos frentes simultáneos: un extenso mensaje en Truth Social y un discurso ante la Faith and Freedom Coalition en Washington D.C., donde calificó al comunismo de «despiadado y sin Dios» y lo señaló como la amenaza más grave que enfrenta el país.

En su publicación, Trump explicó por qué considera que esa ideología resulta peligrosamente atractiva: «El comunismo es muy fácil de vender. Yo sería el Mayor Comunista de la Historia. Daría renta gratis, casas gratis, comida gratis, todo es gratis. Desafortunadamente, después de dos o tres años, el país donde esto ocurre fracasaría».

El mandatario advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, trae consigo ese modelo: «No habrá comida, no habrá vivienda, no habrá ejército, no habrá nada. Serán Tercer Mundo en todos los sentidos, y todos sufrirán o morirán».

El detonante inmediato de esta ofensiva fue la victoria de candidatos progresistas respaldados por el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani en las primarias demócratas del 24 y 25 de junio, así como el voto histórico de la Junta de Directrices de Alquileres de la ciudad para congelar los alquileres de más de un millón de inquilinos. Trump interpretó ambos hechos como un avance del comunismo en suelo estadounidense.

El miércoles pasado, Trump ya había anticipado su postura con un mensaje en Truth Social: «Los comunistas finalmente están haciendo su movimiento. He estado esperando y preparándome para esto por mucho tiempo. El juego ha comenzado. ¡Disfruten mirando!».

Esta retórica anticomunista no es nueva en la administración Trump. En noviembre de 2025, proclamó oficialmente la «Semana Anticomunista» del dos al ocho de ese mes, señalando que el comunismo ha arrebatado más de 100 millones de vidas en regímenes que suprimen la libertad.

En el plano de la política exterior, Trump firmó dos órdenes ejecutivas contra la dictadura cubana: la 14380, el 29 de enero de 2026, que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional, y la 14404, el primero de mayo de 2026, que amplió las sanciones con el congelamiento de activos a funcionarios del régimen y sus familiares adultos.

Mamdani, a quien Trump etiqueta sistemáticamente como «comunista», se define a sí mismo como «socialista democrático» y juró como alcalde de Nueva York el dos de enero de 2026. Tras su elección, Trump amenazó con recortar 7,400 millones de dólares en fondos federales a la ciudad.

El discurso ante la Faith and Freedom Coalition añadió una dimensión religiosa al mensaje: Trump advirtió que «todos los países comunistas atacan las religiones violentamente» y que los comunistas «cerrarán tus iglesias y matarán a tu gente», vinculando así el anticomunismo con la defensa de la libertad religiosa ante una audiencia cristiana conservadora.