Trump proclama la Semana Anticomunista en Estados Unidos: "No ha traído más que ruina"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, proclamó oficialmente del 2 al 8 de noviembre de 2025 como la Semana Anticomunista en Estados Unidos, una fecha destinada a recordar la devastación causada por esa ideología y a reafirmar el compromiso del país con la libertad y los derechos humanos.

“Esta semana, nuestra nación observa la Semana Anticomunista, un solemne recordatorio de la devastación causada por una de las ideologías más destructivas de la historia”, afirmó el mandatario en su proclamación publicada el 7 de noviembre en el sitio oficial de la Casa Blanca.

En el documento, Trump señaló que el comunismo “ha traído devastación a naciones y almas” y recordó que “más de 100 millones de vidas han sido arrebatadas por regímenes que buscaron borrar la fe, suprimir la libertad y destruir la prosperidad ganada con esfuerzo, violando los derechos y la dignidad concedidos por Dios”.

El presidente subrayó que el comunismo “no ha traído más que ruina” y denunció que, allí donde se impone, “silencia la disidencia, castiga las creencias y exige que generaciones se arrodillen ante el poder del Estado en lugar de defender la libertad”.

Trump advirtió además que, más de tres décadas después del fin de la Guerra Fría, “nuevas voces repiten viejas mentiras, disfrazadas con el lenguaje de la justicia social y el socialismo democrático”, pero insistió en que el mensaje sigue siendo el mismo: “renuncien a su libertad, confíen en el poder del gobierno y cambien la promesa de prosperidad por la falsa comodidad del control”.

“Estados Unidos rechaza esta doctrina maligna. Seguimos siendo una nación fundada sobre la verdad eterna de que la libertad y la oportunidad son derechos de nacimiento de toda persona, y que ninguna ideología, extranjera o doméstica, puede extinguirlos”, agregó el mandatario.

Al cerrar la proclamación, Trump afirmó que el país “honra a las víctimas de la opresión manteniendo viva su causa y asegurando que el comunismo y todo sistema que niegue los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad encuentren su lugar, de una vez por todas, en el basurero de la historia”.

La Semana Anticomunista 2025 fue anunciada también por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien publicó en la red social X que “esta semana, nuestra nación observa la Semana Anticomunista, un solemne recordatorio de la devastación causada por una de las ideologías más destructivas de la historia”, citando al presidente Trump.

Un discurso coherente con su ofensiva contra el socialismo y el comunismo

La proclamación se produce pocos días después de que Trump llamara a “rechazar el comunismo” durante el America Business Forum (ABF) celebrado en Miami, donde calificó al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de “comunista” y advirtió que “Miami será un refugio para quienes escapen del régimen comunista de Nueva York”, según declaró en ese evento.

“Los comunistas, marxistas, socialistas y globalistas tuvieron su oportunidad y no entregaron más que un desastre”, dijo el mandatario durante su discurso, en el que también resumió la situación política actual con la frase: “La opción es comunismo o sentido común”.

En esas declaraciones, el presidente vinculó la elección de Mamdani, identificado con el ala progresista del Partido Demócrata, con una “pérdida de soberanía” para el país y aseguró que “los demócratas instalaron a un comunista como alcalde”, al tiempo que acusó a la izquierda de querer convertir a Estados Unidos en “la Cuba comunista o la Venezuela socialista”.

Con la proclamación de la Semana Anticomunista Trump reafirma su ofensiva contra ontra el comunismo y el socialismo dentro y fuera de Estados Unidos.