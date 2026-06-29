Cubano culpa a Trump y Rubio por su refrigerador vacío y le llueven las críticas

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El periodista oficialista Jesús Álvarez López, reportero radial de la emisora estatal CMHW de Villa Clara con más de cuatro décadas en medios del régimen, publicó en Facebook una encendida diatriba en la que responsabiliza directamente a Donald Trump y Marco Rubio de tener el congelador vacío, comparando las sanciones estadounidenses contra Cuba con «una cámara de gas hitleriana, solo que no mata en minutos, pero asesina igual».

La publicación, acompañada de una fotografía de su cocina con el congelador abierto y sin alimentos, desató una avalancha de críticas y burlas de cubanos que le señalaron que la responsabilidad principal de la crisis recae sobre el propio régimen castrista, no sobre Washington.

«No sé si es odio, desprecio o repugnancia, o las tres cosas juntas, lo que siento por Trump y Marco Rubio», escribió Álvarez López, quien añadió que los refrigeradores vacíos «se convierten en pruebas de su crimen horrendo».

La reacción de los usuarios fue contundente y sin concesiones.

Keyla Zayas Pozo le respondió sin rodeos: «Qué manera de hablar tonterías... Marco Rubio y Trump?? Por qué no dices la verdad y llamas por su nombre a los que han sumido a Cuba en la pobreza y la desesperación... dilo fuerte y claro: ABAJO LA DICTADURA asesina de los Castro».

Jorge Díaz fue más mesurado pero igualmente directo: «De veras usted cree que su refrigerador esté así por Trump y Marco Rubio? No le niego que pueda influir, pero sería una falta de visión política y económica no ver quién tiene la mayor responsabilidad».

Nuria Saura aportó un dato revelador sobre la trayectoria del propio periodista: «Mi refrigerador está así hace años luz porque el circuito Cumbre de Placetas lleva años con estos apagones que eran siempre de 19 horas, ahora son de 30 para alante... Usted siente su peso ahora, porque antes no era de los más afectados».

Luis Bernal le recordó con ironía que Álvarez López había criticado en el pasado el mecanismo de oferta y demanda, el mismo que el régimen acaba de adoptar como medida oficial dentro de su paquete de 176 reformas económicas anunciado en junio de 2026.

Daymel Castellano fue más escueto: «Pregúntale a Díaz-Canel si él está en la misma situación».

El patrón de Álvarez López no es nuevo. En abril de 2024 denunció la escasez de pan más grave de la historia de Cuba, y en ese mismo mes reconoció que su salario mensual de 4,680 pesos no le alcanzaba para comprar 30 litros de gasolina. En mayo de ese año criticó la subida de precios del tomate y en 2023 arremetió contra la venta de cajas de pollo a más de 8,000 pesos en ferias estatales de Villa Clara. En todas esas ocasiones, sin embargo, nunca apuntó al régimen como responsable.

Cuba atraviesa en 2026 su peor crisis en décadas: apagones de entre veinte y veinticinco horas diarias en más del 55% del territorio, una caída del 60% en la producción de alimentos y el arroz superando los 400 pesos por libra frente a un salario estatal promedio de 7,000 pesos mensuales.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, incluyendo la Orden Ejecutiva 14404 del primero de mayo, que han reducido las importaciones de combustible entre un 80% y 90%. Sin embargo, analistas y los propios cubanos señalan que la crisis tiene raíces estructurales internas de décadas, agravadas además por el colapso del suministro venezolano de petróleo.

Álvarez López cerró su publicación con una frase que, involuntariamente, resume la contradicción de su postura: «Producir, estimular, trabajar, destrabar… deben ser a mi juicio las primeras palabras de nuestro diccionario económico», palabras que sus críticos leyeron como una admisión de que el problema está dentro de la Isla, no en Washington.