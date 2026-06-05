¿Qué implica la ampliación de sanciones contra el régimen cubano?

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió el jueves a cinco individuos y cinco entidades cubanas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, en la tercera ronda de sanciones contra Cuba bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026.

Entre los individuos designados figuran el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza, el hijo de esta, Manuel Anido Cuesta —residente en Madrid—, el general de brigada Alejandro Castro Espín («El Tuerto»), hijo de Raúl Castro, y el hijo de este último, Raúl Alejandro Castro Calis.

Las entidades sancionadas son el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la empresa minera Minera La Victoria S.A. y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.

Es la primera vez que Washington sanciona directamente a Díaz-Canel y a su esposa, lo que congela cualquier activo que ambos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

Manuel Anido Cuesta, hijo de Lis Cuesta y residente en España, aparece en la lista vinculado a su madre, lo que convierte su caso en uno de los más llamativos: las sanciones alcanzan a un familiar del gobernante cubano que vive en territorio europeo.

Alejandro Castro Espín, conocido como «El Tuerto» por haber perdido parcialmente la visión de un ojo durante maniobras militares en Angola, es coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y ha sido señalado como negociador cubano en conversaciones secretas con Washington. Su hijo Raúl Alejandro Castro Calis, nacido en 1995, también fue incluido en la lista y vinculado directamente a su padre.

La designación del MINFAR bajo la EO 14404 tiene consecuencias que van más allá de Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó simultáneamente la pregunta frecuente 1258, en la que advierte que personas no estadounidenses —incluidas instituciones financieras extranjeras— «están expuestas a riesgo de sanciones por realizar transacciones con personas designadas bajo la EO 14404».

El riesgo de sanciones secundarias se extiende además a cualquier entidad en la que GAESA, el Ministerio del Interior (MININT) o el MINFAR posean, directa o indirectamente, el 50% o más del capital.

Los CDR, fundados el 28 de septiembre de 1960 como red de vigilancia vecinal, y el ICAP, creado el 30 de diciembre de ese mismo año para gestionar relaciones con organizaciones extranjeras afines al régimen, son dos de las estructuras históricas más antiguas de la dictadura y quedan ahora bloqueados bajo la misma orden ejecutiva.

Esta tercera ronda cierra el cerco iniciado el 7 de mayo de 2026, cuando se sancionó a GAESA y a Moa Nickel S.A., y continuado el 18 de mayo con la designación de nueve altos dirigentes cubanos y la Dirección de Inteligencia (DGI/G2).

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las medidas y las calificó de «viles» e «ilegítimas», defendiendo públicamente a Díaz-Canel y a Lis Cuesta, en la respuesta oficial del régimen a la escalada de presión de Washington.

Desde enero de 2026, la administración Trump acumula más de 240 nuevas sanciones contra Cuba, una campaña que apunta sistemáticamente a desmantelar las fuentes de financiación y los pilares de control político de la dictadura.