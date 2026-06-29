Aroldis Chapman empata histórico récord entre relevistas de Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

Aroldis Chapman igualó este domingo una de las marcas más longevas del béisbol profesional al alcanzar 1,363 ponches de carrera como relevista, empatando el récord absoluto que Hoyt Wilhelm mantenía intacto desde su retiro en 1972, según reportó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

El cerrador cubano de los Boston Red Sox, apodado «El Misil», llegó a esta cifra histórica a sus 38 años en lo que ha sido una temporada 2026 dominante, con una efectividad de apenas 0.48 en 24.2 entradas lanzadas.

El camino de Chapman hacia este hito fue progresivo a lo largo de los últimos dos años. En agosto de 2024 acumulaba 1,227 ponches; en junio de 2025 llegaba a 1,288; y el 26 de abril de 2026 superó a Rich «Goose» Gossage —quien tenía 1,340— para convertirse en el segundo relevista con más ponches en la historia de las Grandes Ligas.

Wilhelm, nacido en 1923 y fallecido en 2002, lanzó entre 1952 y 1972 y fue conocido por su dominio del knuckleball, la bola de nudillos. En 1985 se convirtió en el primer relevista admitido en el Salón de la Fama de la MLB, y su marca de 1,363 ponches resistió más de cincuenta años sin que nadie se acercara.

Chapman, nacido en Holguín en 1988, desertó de la selección cubana en 2009 y firmó con los Cincinnati Reds en 2010. Desde entonces ha vestido las camisetas de los Yankees, Cubs, Royals y Rangers antes de llegar a Boston, donde firmó una extensión de contrato por 13.3 millones de dólares con opción mutua para 2027.

Además del récord de ponches, el cubano sigue acumulando hitos en la presente temporada. Tiene 374 o más salvamentos de carrera, lo que lo sitúa en la antesala del top 10 histórico en esa categoría, y su meta declarada es alcanzar los 400 salvamentos para consagrarse entre los nueve mayores cerradores de todos los tiempos.

Chapman también es el lanzador más rápido en la historia del béisbol, con un récord Guinness de 105.8 mph registrado el 24 de septiembre de 2010, y el relevista zurdo con más ponches en la historia de la MLB, marca que conquistó en julio de 2024 al superar a Billy Wagner.

Con el empate consumado, Chapman necesita un solo ponche adicional para convertirse en el relevista con más ponches en toda la historia de las Grandes Ligas, un récord que sería exclusivamente suyo y que coronaría una carrera sin precedentes entre los lanzadores de bullpen.