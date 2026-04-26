Chapman imparable: salvamento y marca histórica en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

Aroldis Chapman se convirtió este domingo en el segundo relevista con más ponches en la historia de las Grandes Ligas, al alcanzar 1,341 ponches de carrera y superar la marca de la leyenda Rich «Goose» Gossage (1,340), en el marco de una actuación impecable que además le dio su quinto salvamento de la temporada 2026.

De acuerdo con el sitio especializado Pelota Cubana, el holguinero cerró la victoria 5-3 de los Boston Red Sox sobre los Baltimore Orioles lanzando el noveno inning sin complicaciones: apenas siete lanzamientos, todos strikes, y ponchó a los últimos dos bateadores del juego.

Con esta actuación, Chapman quedó segundo en el listado histórico de ponches entre relevistas, solo por detrás de Hoyt Wilhelm, quien acumula 1,363.

El salvamento fue además el número 372 de su carrera en Grandes Ligas, cifra que lo mantiene en una carrera sostenida hacia el exclusivo club de los 400 salvamentos, al que solo han llegado nueve jugadores en toda la historia de la MLB.

Chapman llega a este hito respaldado por una temporada 2025 que fue una de las más dominantes de su carrera: registró 32 salvamentos y un ERA de 1.15, el mejor entre todos los relevistas de la liga, con un promedio de bateo enemigo de .130.

Aquel rendimiento le valió el Premio Mariano Rivera al Mejor Relevista de la Liga Americana y consolidó su estatus como uno de los cerradores más dominantes de la historia del béisbol.

En la temporada 2025, el cubano también firmó un inning histórico con cuatro ponches y estableció una racha de 16 salidas consecutivas sin hits, la tercera más larga desde 1901 para los Red Sox.

A sus 38 años, Chapman firmó una extensión de contrato con Boston por 13.3 millones de dólares con opción mutua para 2027, lo que confirma que el lanzador nacido en Holguín sigue siendo pieza central del equipo.

En lo que va de 2026, Chapman no ha permitido carreras en sus primeras salidas y mantiene un ritmo que recuerda a sus mejores temporadas. Ya en el Día de Apertura superó a Jonathan Papelbon en el listado histórico de salvamentos.

Conocido como «El Misil Cubano», Chapman ostenta además el récord Guinness del lanzamiento más rápido en béisbol —105.8 millas por hora, registrado el 24 de septiembre de 2010— y ha sido seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas, el máximo para un relevista zurdo en la historia de la MLB.

Con 372 salvamentos, Chapman necesita solo seis más para superar a Joe Nathan (377) y entrar al top 10 histórico en esa categoría, con la vista puesta en los 400 que lo consagrarían entre los nueve más grandes cerradores de todos los tiempos.