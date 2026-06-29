Alertan sobre individuo que acosa con arma blanca en calles de Camagüey y la policía no actúa

Una joven identificada como Grett, conocida en Instagram como @grett_argil, denunció públicamente que un hombre armado con un cuchillo la acosa de forma reiterada en el centro de Camagüey y aseguró que la policía no ha actuado de manera efectiva pese a las denuncias presentadas.

El episodio más reciente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo frente a la tienda Puma, en la calle República. Según relató la joven, el hombre sacó un cuchillo de su mochila al verla pasar.

Un amigo que caminaba detrás de ella decidió no cruzar por la misma acera y luego le advirtió lo sucedido.

«Mira, Greta, yo no pasé por ahí porque apenas tú ibas pasando, el hombre dijo las palabras que dijo y sacó un cuchillo de la mochila», le comentó. Otras personas que se encontraban en el lugar también aseguraron haber visto el arma.

Grett explicó que no era la primera vez que vivía una situación similar. En un video anterior contó que el mismo individuo la había perseguido a ella y a un amigo con un arma blanca en las inmediaciones del Casino, también en pleno día. Según su testimonio, el hombre suele merodear por zonas muy concurridas del centro de Camagüey, como La Salsa, el Caribe, el Casino y la calle República, donde presuntamente intimida sobre todo a mujeres que se niegan a darle dinero.

Tras el incidente, la joven acudió a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria ubicada en la calle Avellaneda para presentar una denuncia. Sin embargo, aseguró que la atención fue lenta y poco efectiva.

De acuerdo con su relato, aunque el presunto agresor permanecía en las inmediaciones y había testigos de lo ocurrido, los agentes le indicaron que debía esperar su turno. Como el sistema informático no funcionaba, la denuncia fue redactada a mano y el trámite se prolongó durante más de cinco horas.

«Al final la respuesta fue que le iban a dar una carta de advertencia a esa persona», contó Grett. Para ese momento, dijo, el hombre ya había abandonado el lugar. Cuando insistió en que representaba un peligro para otras personas, aseguró que uno de los agentes le respondió que ella lo veía «por todos lados» simplemente porque le pedía dinero.

«Ese fue el resultado de estar más de cinco horas en una estación de policía para denunciar esto», lamentó la joven, quien insistió en que se trata de «una persona que no está loca, que es una persona que es peligrosa de verdad».

La denuncia de Grett se viralizó rápidamente en redes sociales y fue compartida por el periodista independiente José L. Tan Estrada, quien publicó una alerta dirigida a los habitantes de Camagüey.

«Este es el sujeto que se dedica a acosar, agredir y amenazar con arma blanca a las personas en Camagüey, principalmente a las mujeres. Casi siempre actúa en la calle República. Ya van varias denuncias contra este tipejo y la Policía no hace nada», escribió el comunicador en Facebook.

Tras esa publicación, decenas de usuarios afirmaron haber tenido experiencias similares con el mismo individuo en distintos puntos del centro de la ciudad, entre ellos las inmediaciones del Casino, la calle Maceo, el puente de Triana y la zona recreativa frente a la sede de la Asociación Hermanos Saíz.

Uno de los comentaristas aseguró que el hombre «se levanta la camisa y trae un cuchillo» para intimidar incluso en áreas frecuentadas por niños. Otro opinó, sin aportar pruebas, que podría tratarse de una persona con esquizofrenia paranoide sin tratamiento.

Entre las reacciones también abundaron las críticas a la respuesta de las autoridades. Algunos usuarios denunciaron que la policía suele actuar con rapidez ante casos relacionados con la disidencia política, mientras desatiende denuncias por hechos de violencia e inseguridad ciudadana.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, durante 2025 se documentaron 2,833 delitos verificados, un incremento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % en comparación con 2023.

En Camagüey también se han reportado recientemente varios hechos violentos con armas blancas. En abril de este año, una mujer quedó en estado crítico tras ser apuñalada cerca de la Terminal de Ferrocarril, en el segundo ataque de ese tipo registrado en la zona en menos de una semana.

Horas después de publicar su denuncia, Grett aseguró que el hombre volvió a protagonizar otro incidente y advirtió a los residentes de la ciudad que extremaran las precauciones.