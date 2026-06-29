Karol G envía carta al presidente electo de Colombia: «El poder no es un trofeo, es una responsabilidad»

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La cantante colombiana Karol G publicó el domingo una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta oficial en X, acompañada del mensaje: «Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia».

La carta llegó días después de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficialmente a De la Espriella presidente electo de Colombia el 24 de junio, tras ganar la segunda vuelta con 12.960,166 votos frente a los 12.708,312 del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Desde el inicio, la artista se desmarcó de cualquier posicionamiento político: «No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país».

El texto le recuerda al mandatario electo que el período de campaña ha concluido y que lo que viene es más exigente: «Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos».

Uno de los pasajes más directos de la carta apunta al ejercicio del poder: «Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, ES UNA RESPONSABILIDAD».

Karol G también le pidió al presidente electo que amplíe su escucha más allá de su base electoral: «Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia».

La artista enumeró los sectores que, a su juicio, deben ser prioridad: los niños que merecen educación, las familias que luchan por llegar a fin de mes, los campesinos, los emprendedores y los jóvenes que sueñan con un futuro mejor.

Sobre la seguridad, un tema muy delicado en Colombia, fue enfática: «No puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos».

La carta también advirtió que la historia juzga a los líderes por sus resultados, no por sus promesas, y cerró con una frase que se viralizó rápidamente: «Al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo».

La publicación generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras unos seguidores aplaudieron el tono apartidista, voces críticas señalaron que la artista guardó silencio durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, hay antecedentes de pronunciamientos públicos de Karol G sobre Colombia: durante el Paro Nacional de 2021 denunció que «están matando civiles» y pidió la intervención de Naciones Unidas, aunque sin identificarse con ningún partido.

De la Espriella, abogado penalista y líder del movimiento de derecha «Defensores de la Patria», asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Petro.

Su victoria contó con el respaldo público de Donald Trump, quien lo llamó «El Tigre» y prometió una relación poderosa entre ambos países, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio también lo felicitó y aseguró que «los mejores días de Colombia están por venir».