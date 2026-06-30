Golpe a Trump: La Corte Suprema frena su ofensiva electoral para elecciones de medio mandato

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un nuevo revés en su intento por endurecer las reglas electorales del país, después de que la Corte Suprema respaldara a los estados que permiten contar boletas por correo recibidas fuera de plazo.

La reciente decisión de la Corte Suprema de permitir que ciertos votos por correo sean contabilizados incluso si llegan después del día de la elección, representa un golpe directo a esa estrategia.

Grupos de derechos civiles han celebrado el fallo como una victoria para la participación electoral, mientras que aliados del presidente insisten en la necesidad de reglas más estrictas.

Sin embargo, la ofensiva legal de Trump no se ha detenido.

Su administración ya ha adelantado que continuará apelando decisiones adversas y explorando nuevas vías para influir en el proceso electoral, según dio a conocer la agencia AP.

Además, el Partido Republicano mantiene equipos legales activos en varios estados para impugnar procedimientos de votación y supervisar el conteo de boletas.

La decisión se suma a una serie de fallos judiciales recientes que han limitado la capacidad del presidente para imponer cambios en el sistema de votación de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.

El fallo del máximo tribunal no llega en un vacío.

En las últimas semanas, distintas cortes federales han bloqueado varias de las iniciativas impulsadas por la administración Trump, incluyendo órdenes ejecutivas destinadas a modificar normas electorales a nivel nacional y a centralizar datos sensibles de votantes.

Estas decisiones reflejan los límites legales del poder presidencial en un sistema donde la Constitución otorga a los estados y al Congreso un papel predominante en la organización de elecciones.

El contraste es evidente si se compara con decisiones recientes que parecían favorecer al mandatario.

A finales de mayo, un juez federal designado por el propio Trump rechazó suspender una orden ejecutiva que restringe el voto por correo, permitiendo que la medida se mantenga vigente, al menos de momento, para los próximos comicios.

Sin embargo, ese alivio ha sido parcial y no cambia la tendencia general: los tribunales están frenando los aspectos más ambiciosos de su agenda electoral.

Choque institucional y límites del poder presidencial

Las iniciativas de Trump han estado marcadas por su insistencia en reforzar los controles sobre el voto, especialmente el voto por correo, bajo el argumento de prevenir fraudes.

No obstante, múltiples investigaciones han demostrado que el fraude electoral en Estados Unidos es extremadamente raro, representando una fracción mínima del total de votos emitidos.

Aun así, el presidente ha intentado impulsar medidas como la verificación obligatoria de ciudadanía para registrarse, la creación de bases de datos federales de votantes y la restricción del voto ausente.

Muchas de estas acciones han sido bloqueadas por jueces federales, quienes han argumentado que exceden la autoridad del poder ejecutivo y violan principios constitucionales como la separación de poderes.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el intento del Departamento de Justicia de acceder a datos detallados de votantes en distintos estados, incluyendo información sensible como fechas de nacimiento y números parciales de la Seguridad Social.

Estas solicitudes han sido rechazadas en tribunales tras la oposición de autoridades estatales, tanto demócratas como republicanas.

El voto por correo se ha convertido en el eje central de esta disputa. Trump ha cuestionado reiteradamente su fiabilidad, a pesar de que informes independientes han concluido que los casos de fraude son prácticamente inexistentes.

En este contexto, su administración ha promovido medidas para limitar esta modalidad, generando una oleada de demandas legales.

Un escenario incierto hacia noviembre

A medida que se acercan las elecciones de medio mandato, el panorama electoral en Estados Unidos se vuelve cada vez más complejo.

Por un lado, Trump continúa movilizando a su base con un discurso centrado en la supuesta necesidad de “proteger” la integridad del voto.

Por otro, tribunales y autoridades estatales actúan como contrapeso, limitando el alcance de sus medidas.

Expertos legales coinciden en que el sistema federal estadounidense establece barreras claras a la intervención directa del presidente en la administración de elecciones.

No obstante, advierten que el clima de confrontación política y judicial podría afectar la confianza de los votantes en el proceso.

En este contexto, la decisión de la Corte Suprema no solo representa un revés puntual para Trump, sino también una señal más amplia sobre los límites institucionales de su agenda.